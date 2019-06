El Centro fue un caos por la protesta de los taxistas, que amenazan con volver

Pedían ser atendidos por el intendente. En la Comuna afirman que en 2 años se secuestraron 500 autos truchos

Con una nutrida y ruidosa movilización, los taxistas platenses, acompañados de otros que llegaron desde distintos puntos del Conurbano y de la capital federal, retomaron ayer los reclamos contra el avance del transporte ilegal. Apuntaron sus dardos, sobre todo, contra los remises “truchos” y los vehículos de alquiler que circulan bajo la modalidad de la aplicación Uber.

La protesta tuvo dos escenarios: el Palacio Municipal y la Casa de Gobierno. Y, como era de esperar, se tradujo en un verdadero caos vehicular en diferentes puntos del microcentro, con congestiones y alterando también el recorrido de micros del sistema del transporte urbano. Ante ese escenario, automovilistas pusieron el grito en el cielo porque a los inconvenientes causados por la protesta se sumaron las calles cortadas por obras, como en 1 y 61, en 122 y 60 y otros accesos, lo que causó enormes dificultades a quienes debían salir del casco urbano.

piden una reunión

Los taxistas se volvieron, por ahora, sin respuestas concretas a su planteo de mayores controles para acabar con los vehículos clandestinos. Tanto fue así, que se mantienen en estado de “alerta y movilización” y ya anticiparon que, de no ser atendidos en los próximos días, realizarán una nueva protesta.

Los choferes locales, nucleados en distintos sindicatos y asociaciones de propietarios de taxis, se convocaron en 25 y 54 y desde allí conformaron una larga caravana que se desplazó hasta el palacio gubernamental de 12 entre 51 y 53, donde desplegaron consignas y llevaron a cabo una ruidosa protesta. A su vez, otro grupo que llegaba desde el Conurbano se dirigía a la Gobernación.

Mientras se desarrollaba la manifestación frente a la plaza Moreno, los taxistas arrojaron fuegos artificiales y otros artefactos explosivos, al tiempo que el tránsito permanecía restringido, ya que estacionaron los autos frente a la Gobernación y el Palacio Municipal.

En un momento de tensión algunos choferes mantuvieron forcejeos con personal policial apostado en los accesos al Palacio Municipal, aunque sin pasar a mayores.

Los taxistas reclamaban que los atienda el intendente Julio Garro.

Gustavo Vitale, titular de la Unión de Propietarios de Autos de Taxis (UPAT), dijo que el jefe comunal se había comprometido -en una reunión realizada hace algo más de un mes- a encarar medidas concretas contra el transporte ilegal. “También una campaña para aconsejar al ciudadano que no consuma transporte ilegal y para hacer saber el valor de las multas por circular en vehículos truchos”, explicó. A su vez habían acordado avanzar con la posibilidad de que los taxistas que comentan infracciones puedan pagar las multas con trabajo comunitario. “Todo eso se acordó y quedamos en volver a reunirnos en 15 días pero nunca nos llamaron. Nosotros todo el tiempo hemos tenido voluntad de diálogo”, resaltó Vitale. “Seguimos en estado de alerta y movilización y en las próximas horas vamos a mantener reuniones para avanzar con un nuevo paro o medidas de fuerza”, dijo el dirigente de UPAT.

Por su parte, el dirigente gremial Juan Carlos Berón explicó que la situación es crítica porque “estamos viviendo hace tres o cuatro años con 400 pesos y eso no alcanza para nada, tomando en cuenta que un kilo de carne sale 300 pesos. Hoy por hoy, un chofer de taxi y su familia comen una vez al día”.

Tras una tensa jornada, cerca de las 18 horas culminó la medida de fuerza. Berón contó que “el intendente (Julio Garro) no nos pudo atender. Después nos enteramos que no estaba en la Municipalidad, sino en Casa de Gobierno. Nos ofrecieron dialogar con otro funcionario, pero queremos que nos atienda él, porque siempre nos dicen que todo es su decisión”. Anticipó que “vamos a pedir una reunión para la semana que viene y si no la conseguimos vamos a movilizarnos”.

500 autos en dos años

Desde el Municipio, en cambio, señalaron que se están tomando medidas para erradicar el transporte ilegal. “La Municipalidad de La Plata avanza con el despliegue de importantes operativos viales en todas las localidades del Partido y, en ese marco, secuestró durante los últimos dos años alrededor de 500 vehículos que ejercían la actividad de forma irregular”, señalaron.

En la comuna consideraron que “el transporte ilegal representa un perjuicio para aquellos trabajadores que se desempeñan en la actividad de manera correcta, cumpliendo las exigencias de la normativa en cuanto al estado del vehículo, las condiciones de seguridad y las obligaciones tributarias”.

Asimismo, dijeron, la actividad por fuera de la ley pone en peligro permanente tanto a los choferes como a los pasajeros, teniendo en cuenta que el transporte en el que se trasladan no atravesó ningún control que garantice su buen funcionamiento ni la tenencia de los requerimientos necesarios para circular como tal.

“Estamos trabajando para controlar el transporte ilegal y brindar a los ciudadanos seguridad de que cuando se suben a un vehículo de pasajeros, el mismo cuenta con todas las habilitaciones y disposiciones correspondientes”, remarcó el titular del área, Roberto Di Grazia.

“Vamos a seguir trabajando con el objetivo de regularizar el sistema de transporte en la ciudad, inspeccionando y aumentando los controles en la vía pública. Cada chofer debe tener la licencia de conducir profesional, habilitación del vehículo, tarjeta verde, seguro, VTV y tarjetón de desinfección”, precisó el funcionario.