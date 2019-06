Sin límite, siguió al móvil en el que iba su ex e increpó a los policías que la cuidaban

La mujer huyó de su casa tras 12 años de violencia. El hombre había denunciado la ausencia y fue a buscarla a la comisaría

En el inicio de la semana, el albañil Juan Carlos Coronel, se presentó ante la Policía para denunciar que Valeria Silva, la madre de sus dos hijos y de un tercero de otra pareja del que se hizo cargo como padre, estaba ausente. La mujer reapareció ayer, sin ningún interés por verlo. Más: pide auxilio para no cruzárselo. Eso lo expuso en medio de una crisis de nervios mientras el hombre le gritaba desde la vereda en la subcomisaría de La Unión.

La escena, que Silva enmarca en una secuencia de 12 años de violencia en la vida de pareja, siguió hasta el extremo. Según informó ayer la Policía, el hombre de 31 años se presentó en la seccional cuando fue anoticiado de que la mujer había sido ubicada y estaba prestando declaración sobre su ausencia prolongada.

Tras el hostigamiento pared de por medio con la calle, siguió en un Renault Clío a una patrulla en la que Silva fue trasladada al cuerpo médico forense (para exámenes físicos de rigor) y allí nuevamente fue a la carga, siempre con insultos, filmando con su teléfono, en una actitud “temeraria y de hostigamiento”, según contó un investigador en la causa judicial que ahora tramita la fiscalía penal en turno (UFI Nº 17) a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

Según la fuente, los policías pidieron asistencia técnica a la fiscal y finalmente se decidió arrestar al albañil, quien quedó alojado en la subcomisaría de La Unión, bajo cargos de infracción a la ley 26.485, que pena la violencia contra la mujer, según se informó.

“Cuando cayó preso me sentí aliviada, pero con miedo”, le dijo Silva a este diario. Ya era media tarde y estaba rodeada por sus hijos y su madre. Todavía no se siente a salvo de lo que describió como un martirio, lleno de golpes, vejaciones en la vida sexual de pareja y un sistemático acoso cargado de lenguaje violento.

Según contó, en esas horas comenzaron a llegarle mensajes con amenazas, provenientes de la familia de sangre del acusado. Esa revancha en ciernes se suma a la incertidumbre sobre la actitud de Coronel al salir de la comisaría.

“El lunes decidí irme porque ya no daba más. Fui a la casa de una amiga de Berazategui. Me ubicó en un galpón, con un colchón. Hacía mucho frío y no aguanté. Entonces, le mandé la ubicación a mi mamá y fue a buscarme con un patrullero”, contó Silva.

Al tanto de la situación estaba el hombre a quien ya definió como su ex: “Ya no es mi pareja. No quiero volver y que todo esto haya sido en vano”, dijo. Así y todo, el acusado se presentó en la subcomisaría con la pretensión de verla.

“Mientras declaraba en la comisaría escuché que estaba afuera y entré en pánico. Cuando me suben al patrullero para ir al cuerpo médico empezó a filmar y luego nos siguió. Los policías le dijeron que se vaya, pero se resistió. Entonces, lo esposaron”.

Según informó la Policía, Silva había denunciado tres veces, a Coronel. La última hace tres años.

“Últimamente no me pegaba. Eran insultos. Me decía todo el tiempo que andaba con otros. Revisaba mi celular. Me hostigaba”, detalló Silva. No fue lo único: “Llegó a romperme la boca de un golpe y a pegarme piñas en la cabeza”.

La violencia apareció, según Silva, al año de iniciar la convivencia en la casa de la madre del hombre, en 2006. Entonces, ella tenía un niño de un año y luego nacieron dos más, hijos de Coronel. “Cuando me pegó hace cinco o seis años, me separé y fui a vivir a mi casa. Él vino, me pidió perdón y me convenció”, recordó la mujer.

Luego, todo volvió al punto insano. “Venía acumulando. Me encerraba. Decía que si lo dejaba y empezaba otra relación, me iba a matar”.

En el marco de la causa que se inició en la UFI Nº 17, ahora se espera por una orden de restricción de acercamiento.