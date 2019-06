Nunca se dio por vencido y logró un empate aliviador

| Publicado en Edición Impresa

Por el URBA Top 12 San Luis igualó con Belgrano 34 a 34 tras un intenso partido de rugby en el cual el equipo marista mereció algo más.

El comienzo del match mostró al dueño de casa, rompiendo rápidamente el cerco defensivo santo con Julián Rebussone y una buena entrada que sumada a la conversión de Tomás Rosati, puso al Marrón arriba cuando aún los equipos se estaban acomodando.

Y se podría decir que la dinámica y la fuerza en el contacto fueron las tónicas de la primera etapa. Porque San Luis no se amilanó ni mucho menos, volvió a mostrarse como aquel equipo compacto y preciso que pintó de rugby las canchas en la temporada pasada.

MUY INTENSO

Y la vuelta de jugadores claves como Ricardo Wagner o Guillermo Lawrie, ayudaron a que el pack nuevamente esté compacto y sólido. Firme en el scrum y con alto vuelo en el line out. Por eso no asombró el try de Fileni o los penales de Campodónico, porque fueron generados a partir de una buena defensa pero sin dudas, de una mejor toma de decisiones a la hora de atacar.

Todo se hizo de ida y vuelta y Belgrano volvió a golpear el in goal del Ciclón: esta vez con el try de Fernández Criado que nuevamente Rosati convirtió. El local se agrandó y fue con más fuerza que ideas, pero nuevamente San Luis se plantó bien en defensa y le cerró las puertas, aún con un hombre menos por la amonestación a Facundo Cúcolo. Aún así el arranque del periplo final fue a toda máquina para San Luis que encontró a Campodónico anotando un lindo try que sirvió, para que (con la conversión), el Marista diera vuelta el marcador.

Y lo pudo haber estirado más cuando Sutton anuló un try de Aereboe que había interceptado un pase y había corrido más de 30 metros con la pelota. Pero llegó el try de Ferronato después de un line y maul para emparejar todo otra vez cuando San Luis por ahí merecía algo más. Y Belgrano volvió a aprovechar su cuarto de hora para escaparse en el marcador, pero San Luis no iba a rendir así nomás, incluso con un arbitraje, al menos polémico como fue el de Andrés Sutton ayer.

Cúcolo terminó anotando en el in goal sobre el lado izquierdo del ataque y volvió a poner en partido al Marista; el trámite se hizo una locura de ida y vuelta; donde cada equipo no resignó nada y solo por detalles se terminó definiendo. Un nuevo penal de Rosati (dudoso off side de la marca) y posterior amonestación de Fileni.

Y contra todo fue San Luis y el premio llegó con el try de Gnecco que con la conversión de Campodónico, clavó el 34-34 final que no se movería más. Buen partido de San Luis justo antes del clásico frente a La Plata donde irá por la revancha del que perdió en Gonnet allá por el mes de abril.