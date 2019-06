En San Carlos, Jorge Vivaldo aún no confirmó quién jugará por el suspendido Ignacio Guerrico

| Publicado en Edición Impresa

Villa San Carlos inició la cuenta regresiva. El próximo sábado, después del 2-0 en la ida sobre Dock Sud, se juega el pasaje a la final del torneo Reducido de Primera C, que ofrece como recompensa el tercer ascenso a la Primera B Metropolitana, categoría a la que ya ascendieron en forma directa Argentino de Quilmes, el campeón, y Deportivo Armenio, subcampeón.

Y en ese sentido, el entrenador Jorge Vivaldo aún no resolvió al reemplazante de Ignacio Guerrico, quien fue suspendido por una fecha, tras la expulsión en el partido anterior. Recién en la práctica de fútbol prevista para hoy comenzará a develar la incógnita. No obstante, trascendió ayer que se manejan dos opciones para reemplazar al ex volante de ADIP: Emmanuel Avalo Piedrabuena o Martín Risko, quien ingresó el domingo en el segundo tiempo.

En cuanto a la situación del delantero Martín Troncoso, padece una distensión en el gemelo de la pierna izquierda y se quedaría nuevamente afuera del los 18.

El resto del equipo sería el mismo que ganó el primer cruce de semifinales.

Ayer, los jugadores del Celeste efectuaron una nueva práctica en el predio de 44 y 208,

De acuerdo a la rutina de trabajo, se ordenó tareas por líneas, defensores, volantes y delanteros, y participaron todos los integrantes dl grupo.

Hoy, el trabajo volverá llevarse a cabo en el mismo complejo, y es probable que Jorge Vivaldo ponga en cancha al los once que jugarán el sábado en el estadio de Los Inmigrantes.

DAMIÁN RUBINO, EL ÁRBITRO

Por otra parte, se conoció ayer que el árbitro Damián Rubino fue designado para impartir justicia en la revancha de la semifinal entre Dock Sud y San Carlos.

El Celeste ha tenido “suerte” cada vez que Rubino lo dirigió en este campeonato.

La primera vez fue cuando San Carlos debutó en el torneo, el 20 de agosto del año pasado, oportunidad en que la Villa venció a Sportivo Barracas por 2-1, en cancha de Gimnasia, con los goles de Matías Brianese y Alexis Alegre.

Y el segundo partido que dirigió Damián Rubino al Celeste fue el 16 de marzo de este año, cuando en la Barranca Quilmeña, la “Villa” derrotó por 1-0 al entonces líder Argentino de Quilmes (a la postre, saldría campeón), con un golazo de tiro libre de Alexis Alegre, en tiempo de descuento.

DOCK SUD TENDRÍA CAMBIOS

Por el lado del “Docke”, ayer trabajó en su estadio, y recién hoy haría la práctica de fútbol. Es probable que haya dos cambios respecto de la formación que perdió en Berisso.