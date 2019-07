Música, cine, literarias, exposiciones y más

Mirá la agenda de espectáculos de EL DIA y enterate de todas las actividades que se ofrecen en la Región para divertirse a pleno. Cine, teatro, música y mucho más en la completa guía de la Ciudad

| Publicado en Edición Impresa

VIERNES 12

MÚSICA

Clásico

El contrato de matrimonio.- Hoy a las 20 en la Sala Don Bosco, 9 y 57, la Camerata Académica y jóvenes cantantes de Ópera Estudio del Teatro Argentino presentarán la ópera de Giacchino Rossini, con libreto de Gaetano Rossi.

Gala Lírica.- Hoy a las 19 en el Museo y Archivo Dardo Rocha, 50 entre 13 y 14, concierto a cargo de Linda Figueras, Laura Márquez, Trinidad Gallardo, Ariel Crespi, Joel Cortez y el Quinteto Calomel. Entrada gratuita.

Camerata de la Orquesta Escuela de Berisso.- Hoy a las 19.30 en el Club Español, 6 entre 53 y 54, interpretarán obras de Vivaldi, Briten, Mozart y Botessini.

Coros

Encuentros Corales.- Hoy a las 20 en el Centro Cultural y Polideportivo Los Hornos, 66 entre 152 y 153, se presentan el Coro Golke de CLIBMN, el Coro del Bachillerato de la Facultad de Bellas Artes y el Coro Cantares. Entrada gratuita.

Concierto en la Cámara Argentina de la Construcción.- Hoy a las 20.15 en 7 Nº 1076, se presentan el Grupo Vocal de Cámara de la Escuela de Arte de Berisso, el Coral Popular IOMA y el Coro de la Cámara Argentina de la Construcción. Entrada gratuita.

Italia Fra Noi.- Hoy a las 20.15 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, concierto del Coro Lírico Va, Pensiero. Entrada libre y gratuita.

Otros ritmos

Capítulos editoriales.- Hoy a las 21 en el TACEC del Teatro Argentino, 53 entre 9 y 10, dos obras que cruzan música y poesía: “Blister”, de Martín Dubini y Luis Naón, y “Decir”, de Victoria Cóccaro y Francisco Del Pino.

Orozco-Barrientos en la Independencia.- Hoy a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, repasan sus clásicos y adelantan canciones del nuevo disco.

Stand By.- Hoy a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71, versiones de rock nacional.

Facundo Galli y Niño Etc.- Hoy a las 21 en 55 entre 17 y 18.

Fusión.- Hoy a las 22 en 44 y 151.

Alejo y Belén.- Hoy a las 21.30 en 24 y Diagonal Vieytes, melódico bailable.

La Carbo Blues & Soul + Marcos Lenn.- Hoy a las 22 en 45 entre 8 y 9, en el marco del Ciclo Maldito Blues Club.

Fulanas Trío + Ramiro Gonzalo.- Hoy a las 21 en 39 entre 6 y 7.

Jazz y Swing

Lara Fichera Trío.- Hoy a las 21 en Jasz Café Bar, 9 y 53.

Jam Session.- Hoy a las 24 en Jasz Café Bar, 9 y 53.

Tango

Noche de Tangos.- Hoy a las 21 en el Espacio Cultural Tita Merello, 118 y diagonal 80, se presentan Roberta Siciliano, Alejandro Tucci, David Martínez y Claudia Condoleo, acompañados por la guitarra de Ruben Corallo y Facundo Melucci. Al sobre.

Tangor.- Hoy a las 21 en Casa Pesci, E53 Nº506, presentan su disco “A punto”.

La Rueda Milonguera + Toby Villa.- Hoy a las 21 en la Estación Provincial, 17 y 71, tango, candombe y folclore.

Viernes de Tango en El Rectorado.- Hoy a las 19 en 7 entre 47 y 48, clases para principiantes e intermedios. Desde las 20.30, práctica libre.

CINE

La fiera y la fiesta.- Hoy a las 17 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Israel Cárdenas y Laura Amelia Guzmán en el marco del Ciclo de Cine Nacional Espacio INCAA.

Badur Hogar.- Hoy a las 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Rodrigo Moscoso en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

El pálido sol del desierto.- Hoy a las 19 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Vladimir Motyl en el marco del Ciclo de Cine DAC. Entrada gratuita.

Ruben Brandt, Collector.- Hoy a las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Milorad Krstic en el marco del Ciclo Freakshow.

El diablo blanco.- Hoy a las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Ignacio Rogers en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

CURSOS

Amusement Ride.- Hoy a las 18 en el Instituto Manhattan, 12 casi 43, show en inglés, recreativo y gratuito, para niños de 4 a 10 años sin conocimientos previos del idioma.

EXPOSICIONES

Hartxs 2020 / Selfie.- Hoy a las 19 en la Sala Alejandro Urdapilleta del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 109, inauguración de la muestra de las instalaciones. La exposición podrá visitarse el martes, miércoles y viernes, de 14 a 17. Entrada libre y gratuita.

Luthería en la Estación.- Hoy desde las 13 en la Estación Provincial, 17 y 71, exposición y venta de instrumentos de autor. Habrá en el marco de la muestra feria de productos agroecológicos, artesanos y foodtrucks. Hasta el domingo.

SÁBADO 13

MÚSICA

Clásicos

Concierto con obras de Mozart y Beethoven.- Mañana a las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presentan Alicia Florencia Gálvez Aliaga (violín), Luciano Agustín Miranda (guitarra) y Sergio Balderrabano (piano). Entrada libre y gratuita.

Coros

Encuentros Corales.- Mañana a las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, se presentan el Coro Séminis, el Coro de Niños de la Municipalidad de La Plata, el Coro de Hospital San Martín, el Coro del Centro Cultural Islas Malvinas y Taller Coral de la Municipalidad de Ensenada. Entrada gratuita.

Otros Ritmos

Babasónicos.- Mañana a las 19 en Atenas, 13 entre 57 y 58.

Capítulos editoriales.- Mañana a las 21 en el TACEC del Teatro Argentino, 53 entre 9 y 10, dos obras que cruzan música y poesía: “Blister”, de Martín Dubini y Luis Naón, y “Decir”, de Victoria Cóccaro y Francisco Del Pino.

La Charo.- Mañana a las 21 en 43 entre 76 y 8, presenta “Legado”, trabajo en homenaje a Mercedes Sosa a diez años de su partida.

Música solidaria.- Mañana desde las 12 a las 20 en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, se presentan Soulbeat B2B Pato Papasodaro, Roma B2B Patito Castro, Juli Rezza B2B Mauro Torretta, Tano Demian B2B Bryan Carrion, Fran Prado B2B Busta, (A)bout US y South City. Entrada: un alimento no perecedero, abrigos y frazadas,

Latin Club.- Mañana a las 22 y 1 y 60, salsa y ritmos latinos.

Filo + Corazones Corazones.- Mañana a las 21 en la Estación Provincial, 17 y 71, rock.

Silvina Gilardi.- Mañana a las 21.30 en 50 entre 19 y 20, show de covers nacionales.

Reales.- Mañana a las 21 en 17 y 71, grabación de disco en vivo.

La Ochentosa.- Mañana a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71, clásicos de los 80.

Silvia Augot y Horacio y la música.- Mañana a las 22 en 60 entre 20 y 21, show melódico tropical.

Alejo y Belén.- Mañana a las 22 en 30 y 166, Berisso, y a las 24 en 74 entre 18 y 19, bailable.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21.30 en 17 y 69, melódicos y bailables.

Rubén Domínguez.- Mañana a las 21 en 1 entre 70 y 71, tangos, boleros y más.

Jazz y Swing

Ligia Piro.- Mañana a las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Titanes en el Swing.- Mañana a las 21 en Jasz Café Bar, 8 y 53.

Tango

Tangos y melodías entre amigos.- Mañana a las 22 en 34 entre 9 y 10, con Néstor Brítez, Franco Acquesta, las Guitarras Platenses y micrófono abierto.

Tangodoy.- Mañana a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, tango con Sonia Godoy en voz y Nacho Stoppani en piano.

Sin Maquillaje.- Mañana a las 21 en el Metro Café, 4 entre 51 y 53, cantan Héctor “El Gorrión” Mazzeo y Omar Bolívar.

Fané Tango + Victoria Di Raimondo y Paula Gandino.- Mañana a las 21.30 en Diagonal 77 entre 3 y 48, en el marco del Ciclo Mistongo.

Casa del Tango Berisso.- Mañana a las 21 en 8 entre 159 y 160, show de tango con ballet y cantantes con Marcelo Costa, Adriana García, Mario Sisterna Lagos, Julio Sobota y el Ballet Casa del Tango.

Tango: clase y práctica.- Mañana a las 17 en 7 entre 61 y 62.

EVENTOS

La Ruta del Arte.- Mañana desde las 15 en la Casa de Cultura Villa Elisa, Arana 236, la Librería “Villa Elisa”, 5 y 42, y la Biblioteca Popular Alejo Iglesias, 6 entre 43 y 44, encuentro con múltiples actividades artísticas: coros, exposición de pinturas, recitales, danza, audiovisuales, todo abierto y gratuito.

CINE

Badur Hogar.- Mañana a las 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Rodrigo Moscoso en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

Segey.- Mañana a las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Pedro Barandiaran en el marco del Ciclo de Cine La Plata en Pantalla.

El diablo blanco.- Mañana a las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Ignacio Rogers en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

LITERARIAS

Voces y cuentos.- Mañana las 17.30 en El Escape, 44 entre 23 y 24, narración oral con dirección de Susana Lino.

Los Potenciales.- Mañana a las 18 en Crumb, Diagonal 77 entre 4 y 46, presentación de la edición en papel con el autor Patricio Oliver. Entrada libre y gratuita.

DOMINGO 14

MÚSICA

Clásisos

El contrato de matrimonio.- El domingo a las 18.30 en la Sala Don Bosco, 9 y 57, la Camerata Académica y jóvenes cantantes de Ópera Estudio del Teatro Argentino presentarán la ópera de Giacchino Rossini, con libreto de Gaetano Rossi.

La Orquesta Estable y sus solistas.- El domingo a las 18.30 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, tercer concierto del ciclo. Se interpretarán obras de Mendelssohn, Hummel, Fauré y De Falla.

Concurso Nacional de Piano “Fundación Catedral”.- El domingo a las 16 en el Auditorio San Francisco de Asís de la Catedral, 51 entre 14 y 15, recital de premiación a los ganadores. Ingreso libre.

Coros

Coro de Niños de la Municipalidad de La Plata.- El domingo a las 17 en la Estación Provincial, 17 y 71, en el marco del Ciclo Coro de Niños en la Estación. Gratuito.

Otros ritmos

Capítulos editoriales.- El domingo a las 19 en el TACEC del Teatro Argentino, 53 entre 9 y 10, dos obras que cruzan música y poesía: “Blister”, de Martín Dubini y Luis Naón, y “Decir”, de Victoria Cóccaro y Francisco Del Pino.

Am Tisch.- El domingo a las 21 en Jasz, 9 y 53, noche de balkan y klemzer.

Cantobar.- El domingo a las 21 en 1 y 60, con Juan Páez en guitarra, Lisandro Peijvoch en violín y Pablo Giménez en guitarrón.

Ricardo Parisi.- El domingo a las 21.30 en Centenario y 513, melódicos y bailables.

Silvia Augot y Horacio y la música.- El domingo a las 13 en 126 entre 61 y 62, Berisso, show melódico tropical.

Jazz y Swing

Jazz Quartet.- El domingo a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, con Pepe Angelillo en piano, Pablo Ledesma en saxo, Diego Amerise en contrabajo y Agustín Cáceres en batería.

Tango

Milonga del 2x4.- El domingo a las 19 en Diagonal 79 entre 54 y 55, clase para principiantes. Luego, milonga.

Folclore

Dúo Gómez-Mollón.- El domingo a las 19 en la Estación Provincial, 17 y 71, música popular en el cierre e la Expoluthería.

CINE

La fiera y la fiesta.- El domingo a las 17 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Israel Cárdenas y Laura Amelia Guzmán en el marco del Ciclo de Cine Nacional Espacio INCAA.

Badur Hogar.- El domingo a las 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Rodrigo Moscoso en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

El pálido sol del desierto.- El domingo a las 19 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Vladimir Motyl en el marco del Ciclo de Cine DAC. Entrada gratuita.

Déjame entrar.- El domingo a las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Tomas Alfredson en el marco del Ciclo Cine Club.

El diablo blanco.- El domingo a las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Ignacio Rogers en el marco del Ciclo de Cine Nacional.