Macri defendió el acuerdo con la Unión Europea y Vidal dijo que "generará más trabajo"

Fue durante la recorrida conjunta por las obras de la autopista Ruta 3 que realizaron esta mañana. Durante el acto, el Presidente reiteró su pedido de "luchar contra los comportamientos mafiosos"

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que el acuerdo Mercosur-Unión Europea se logró porque "apostamos a dialogar, a construir buenas relaciones”, con lo que “se abre un enorme futuro por delante” para la Argentina.

Macri habló en un acto en la ciudad bonaerense de Las Flores, en la Ruta Nacional 3, donde recorrió el avance de obras para transformarla en autopista en el tramo entre San Miguel del Monte y Las Flores.

Dijo que "el diálogo” fue importante para alcanzar el acuerdo en el Mercosur, para lo cual hubo que “restablecer las relaciones con Uruguay, que habían sido dinamitadas con el problema de las pasteras”, en alusión a la fábrica de celulosa de capital finlandés instalada en territorio de ese vecino país sobre el río homónimo, motivo de un conflicto desatado durante el Gobierno de Néstor Kirchner.

“Con (el presidente) Tabaré (Vázquez) arreglamos en 10 minutos todos los problemas que hubo en 10 años”, graficó el jefe de Estado, quien recorrió las obras junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Recordó también problemas de los Gobiernos de Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner con "los “paraguayos, que los habíamos querido expulsar del Mercosur por un tema de ellos, y con los brasileños también". "Había siempre tensiones, y ahí hicimos un equipo, y dijimos esto es bueno para todos y tenemos que sacarlo”, apuntó en referencia a las negociaciones del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) con la UE que desembocaron en el acuerdo anunciado el viernes pasado, casi dos décadas después de que comenzaran.

“Este acuerdo abre una ruta que si la recorremos como corresponde vamos a poder crecer mucho”, enfatizó el Presidente al señalar que lo pactado con la UE “es bueno porque vamos a poder vender más productos a muchas más gente: hoy vendemos a 40 millones y ese es un mercado de 500 millones de personas”.

Advirtió que “al tener un acuerdo en conjunto vamos a respetar las reglas de juego, que no vamos a cambiar los impuestos y que vamos a ser transparentes en los convenios y en las licitaciones”.

En este sentido, señaló que “muchas empresas que están en Europa se van a animar a venir a producir productos para exportar” a Europa.

Los países del bloque europeo "aceptaron que nosotros veníamos hace tres años y medio de ser uno de los países del mundo más cerrados del mundo”, comentó.

“Solamente Nigeria y Sudán eran países más cerrados en su economía que la Argentina”, describió, y dijo que “ese cerrarse es el que nos llevó a la pobreza, a la exclusión, al no crecimiento” y ahora “ese nivel de encierro requiere de unos años para que todos volvamos a tener la práctica”.

Macri sostuvo que “entre el 2011 y el 2015 fueron los años de mayor destrucción de la industria en la historia de nuestro país" porque se aplicó "el cepo (cambiario) que destruyó las exportaciones y así 6000 empresas dejaron de exportar”.

“Tuvimos controles de todo tipo con este señor tan simpático que parecía (Guillermo) Moreno (secretario de Comercio de la gestión kirchnerista), que hizo unos líos que se hizo hasta famoso mundialmente con los líos que armó, y sus viajes a Angola que eso no era justamente abrir mercados”, puntualizó.



El mandatario destacó también “las simpatías que construimos” con países de Europa. “Se enamoraron de nosotros, de los buenos anfitriones que somos”, agregó Macri en referencia a la participación de los líderes de los principales países en la cumbre del G-20 organizado por la Argentina el año pasado.

Por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal destacó hoy que el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) "generará desarrollo, más trabajo y más dignidad para los años que vienen".

"Ya hicimos los deberes y nos pusimos a leer la letra chica del acuerdo. En la Provincia generará más trabajo porque podremos exportar más carne", expuso Vidal, quien además sostuvo que "en un año aumentamos en un 80% las exportaciones", y evaluó que se trata de "frigoríficos nuevos que se abren y generan más trabajo".

A la vez, remarcó que "el puerto de Mar del Plata también tendrá más trabajo, así como las empresas tecnológicas de General Pueyrredón, Tandil y La Plata podrán vender conocimiento".

Vidal apuntó que el acuerdo fortalecerá la industria bonaerense, detalló que "las máquinas agrícolas que construimos en la provincia también se venderán más" y manifestó que "todo esto significará más trabajo para la Provincia y nos abrirá nuevas puertas".

Con relación a las obras viales en la Ruta 3 indicó que "empiezan a ser una realidad después de 20 años", y analizó que implican "una tranquilidad para los que van a viajar y para sacar las producciones en caminos seguros. Son obras concretas. Cuando nos preguntemos qué cambió, les digo esto: nosotros no hacemos anuncios. Venimos cuando las obras están terminadas. Esto demuestra que la provincia no estaba condenada y que no teníamos que resignarnos".

Vidal expuso que "el trabajo en equipo demuestra que no somos lo mismo", y agregó que "no vinimos a maquillar realidades sino que nos ponemos los desafíos al hombro porque podemos hacer cosas para cambiarle de verdad la vida a 16 millones de bonaerenses".