Se pudrió todo entre AFA y Conmebol

Chiqui Tapia fue desplazado de la FIFA. Por ahora Leo Messi la sacó barata: 1 fecha. Pero falta la sanción disciplinaria por sus dichos

Explotó la Guerra. La Conmebol, a través de una reunión extraordinaria del Consejo de esa entidad, retiró ayer “la confianza” a Claudio Tapia, presidente de la AFA, para ejercer la representación interina ante la FIFA, según indica un comunicado emitido en su página oficial.

La noticia, que se conoció en horas de la tarde, pareció ser el primer paso para un castigo mayor a Lionel Messi. Pero la Pulga, por la noche, recibió una sola fecha de sanción por su expulsión ante Chile, la que dio inicio a toda la polémica que acabó con el puesto de Tapia en FIFA.

Messi había sido expulsado por una roja directa y, de mínima, se esperaban dos fechas. Pero que haya sido castigado con una sola jornada lo habilita a jugar la segunda fecha por Eliminatorias.

Eso sí, todavía falta la sanción disciplinaria y aquí es dónde hay algo de temor. Si no hay ensañamiento será castigado con uno o dos meses, que coincidirían con amistosos de la Selección y no partidos de Eliminatorias.

El máximo ente sudamericano del fútbol analizó una nota enviada por Chiqui Tapia el pasado 3 de julio, tras la expulsión del astro Lionel Messi en el partido entre Argentina y Chile por el tercer puesto en la Copa América desarrollada en Brasil, que acabó con el sospechado festejo del seleccionado local.

La Conmebol cuestionó las “reflexiones personales” de Tapia por “un conjunto de reclamos de diferente naturaleza” después del partido ante el combinado chileno.

“No podemos tener como representante en FIFA a un dirigente que desconfía de nosotros. Es una cuestión lógica”, contó uno de los integrantes de la reunión realizada ayer en la localidad de Luque, a pocos kilómetros de Asunción.

Además, las autoridades sudamericanas remarcaron que en la reunión de ayer Claudio Tapia no se desdijo de sus declaraciones post Copa América. Al menos que no coincidía con la publicación de la carta, pero no así de su contenido. Eso escucharon Domínguez y los otros representantes de cada una de las asociaciones presentes en Paraguay.

La confederación que preside el paraguayo Alejandro Domínguez no solo retiró “con efecto inmediato” a Tapia la representación interina ante la FIFA: también convocó a elección del próximo representante y remitió “todos los antecedentes” para que el propio Tapia “presente los antecedentes en que basa la carta de fecha 3 de julio de 2019”.

“Es muy raro, 825 partidos (jugados) y a Messi solo lo expulsaron dos veces; al mejor jugador del mundo”, expresó en su momento Tapia en referencia a la tarjeta roja que el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar exhibió al goleador histórico del seleccionado argentino a los 36 minutos del primer tiempo.

“No hablo más, porque por hablar te dan dos años”, dijo Tapia y se retiró de la zona mixta de periodistas, pero apoyó públicamente a Messi, quien enojado desde la derrota con Brasil por la no utilización del VAR, sostuvo que no quería “ser parte de la corrupción” de la Conmebol.

Esos dichos de Messi, por otro lado, siempre se sospechó que fueron impulsados por la propia conducción de la AFA. Ahora, está claro, las consecuencias que cayeron sobre Tapia amenazan con tener más apuntados.

LAS ESQUIRLAS DE LA GUERRA PUEDEN ALCANZAR A VARIOS

Ahora las miradas están puestas en la realización de la Copa América 2020, que compartirán en organización Argentina y Colombia. ¿Cómo hará la AFA para estar adelante de un torneo que deberá comandar Conmebol?

Ni hablar que ayer se esfumaron las mínimas chances que tenía Argentina de organizar con otros países el Mundial 2030.

También están preocupados los equipos argentinos que juegan las competiciones internacionales, ya sea la copa Libertadores como la Sudamericana. Hinchas y dirigentes se manifestaron en relación a un posible “castigo” de árbitros en su contra. Los de Boca son los que están con la guardia más alta.

¿TAPIA TENDRÁ OPOSICIÓN EN MARZO 2021?

El poderío de Claudio Tapia no sólo está desgastado a nivel internacional. Puertas adentro ya son cada vez más los dirigentes que se imaginan una contienda electoral en marzo de 2021, cuando la AFA tenga que renovar autoridades. Aquel Imperio que supo construir Julio Grondona ya no parece tener actores tan sólidos.

¿Quién será el dirigente que se anime a competir por el sillón de la calle Viamonte? ¿Tapia tiene todo el apoyo del fútbol del ascenso como se piensa? ¿Otra vez será Marcelo Tinelli quien levante la bandera de la oposición? Hoy son preguntas que rebotan por las paredes de la AFA, en su peor momento institucional en muchos años.