Cristina programa actos en el Conurbano para apuntalar la imagen de Axel Kicillof

Sería la semana que viene en Lomas. Un sondeo muestra que el ex ministro no logra retener todo el voto de la ex presidenta

| Publicado en Edición Impresa

el candidato del peronismo, ayer en hurlingham/prensa axel kicillof

La ex presidenta Cristina Fernández desplegará a partir de la semana que viene una serie de actividades de campaña en distritos del Conurbano bonaerense junto al candidato a gobernador del Frente de Todos Axel Kicillof. Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre la agenda de la candidata a vicepresidenta, se estima que dejará atrás el formato de presentación de su libro “Sinceramente” para encabezar un acto más tradicional, que la muestre sobre el escenario bien cerca de su ex ministro de Economía, hoy en carrera para disputar la Gobernación a María Eugenia Vidal. La movida tiene un objetivo central. Apuntalar la figura de Kicillof, que si bien aparece en las encuestas hoy aventajando a su rival oficialista, no logra conservar todo el caudal de votos de Cristina en territorio bonaerense. Es un fenómeno que ya comenzó a reflejarse en sondeos de intención de voto en provincia de Buenos Aires. Un trabajo de la consultora Synopsis confirma esa tendencia. Sobre un relevamiento de 1390 casos, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández se impone de modo holgado en la Provincia por sobre Mauricio Macri - Miguel Pichetto, por 44 puntos contra 35,4 del binomio oficialista. Pero cuando se mide a Kicillof contra María Eugenia Vidal, la diferencia se achica mucho. El ex ministro obtiene 42,3 contra 40,5. Un escenario similar muestra un trabajo de la firma Federico González y Asociados. Mientras que Fernández-Fernández superan en Provincia a Macri por más de 12 puntos (43,1 contra 31%), Kicillof mide dos puntos menos que Alberto F. y Cristina (41,3%) contra 36,9 de la gobernadora bonaerense. Las dos encuestas, que se conocieron en las últimas horas, profundizaron las inquietudes en el Instituto Patria y en el búnker de campaña kirchnerista. Si bien Kicillof fue elegido justamente por ser uno de los dirigentes que mayor porcentaje de votos de Cristina retenía, hay un margen que todavía se le escapa. Y en un contexto de enorme polarización, ese porcentaje puede ser clave. Hoy, dicen cerca del campamento del Frente de Todos, el objetivo pasa no tanto por buscar nuevos votos, sino en salir a “fidelizar” el propio. En hurlingham Ayer, Kicillof continuó sus recorridas por el Gran Buenos Aires que comenzó a principios de la semana. El candidato del Frente de Todos estuvo en Hurlingham, donde recorrió la zona acompañado por el intendente local Juan Zabaleta y su par de San Martín, Gabriel Katopodis. Una de las novedades es que Kicillof comenzó a enfocar sus actividades en temas vinculados a seguridad, un perfil que los intendentes le pidieron que profundice. El ex ministro visitó la posta policial de control de acceso al distrito, que será prontamente inaugurad, y el Centro Integral de Prevención Municipal (CIP) para la presentación del Programa “Seguridad On Line”.

