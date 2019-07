En pleno año electoral, la situación política agita el avispero en la UNLP

En pocos meses, los estudiantes volverán a las urnas. Mientras, en el ámbito académico se siente el peso de la elección general. En 7 y 48 buscan “no quedar pegados” a ningún candidato, aunque ya aparecieron malestares

“Hace cuatro años quedamos mal parados. No repitamos el error”. Palabras más, palabras menos, esa orden habría bajado el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber, a sus funcionarios. Con la elección nacional a la vuelta de la esquina, todavía pincha en la memoria la espina de aquella declaración de noviembre de 2015 en la que las máximas autoridades de la UNLP y sus facultades -menos Medicina- manifestaron su apoyo a la candidatura presidencial de Daniel Scioli. Faltaba entonces una semana para el ballotage que dio como triunfador a Mauricio Macri y el revuelo fue enorme.

“Ahora no podemos quedar pegados a una elección tan trascendental. La Universidad no puede mezclarse de nuevo en el fango partidario”, aseguran que dice Tauber, como queriendo evitar la actualización de aquella polémica. No logra, sin embargo, impedir que alguna liebre se le escape.

“Y los que más rápidos corren son algunos de los que tiene al lado”, bromeaba un observador de la política universitaria. Apuntaba de esa manera al vicepresidente institucional de la casa de altos estudios, Marcos Actis, y al fuerte ruido interno que habría generado su acompañamiento explícito a la candidata a la intendencia de La Plata por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. Actis estuvo en el Teatro Metro cuando la concejal peronista presentó su lista, integrada, entre otros, por la vicedecana de la facultad de Trabajo Social, Alejandra Wagner, quien ocupa el segundo lugar en la nómina de ediles, detrás de Guillermo “Nano” Cara. Wagner fue una de las coordinadoras de otro mitín: el encuentro que en la facultad de Bellas Artes sirvió para cristalizar los apoyos de la comunidad universitaria a Tolosa Paz. Pudo verse allí al decano de Bellas Artes, Daniel Belinche, al de Trabajo Social, Néstor Artiñano y a referentes de la facultad de Agronomía. También a Actis, sentado entre la edil kirchnerista y Cara.

Según pudo saber EL DIA, Humanidades -cuyo ex decano Aníbal Viguera hoy está al frente de la secretaría de Asuntos Académicos de la UNLP- y Psicología -con rol central en el Rectorado, a través del área de políticas educativas en salud- también se inclinarían por la candidatura de la concejal K.

La orden, sin embargo, es no exponerse. “Ya conocemos las consecuencias de mezclar lo académico con lo partidario”, afirma tajante uno que cuatro años atrás firmó el apoyo a Scioli y hoy jura: “Aquella vez me ‘engramparon’, hoy no lo haría ni loco”. Con la “mala experiencia” a cuestas, el esfuerzo del Rectorado pasa ahora por mostrarse como ajeno a la elección. Lejos de la feroz interna peronista, en el plano local buscan despegarse de candidatas como Tolosa Paz y Florencia Saintout, tras la que se encolumna el kirchnerismo duro: el pleno de la facultad de Periodismo, la de Ciencias Exactas -la esposa del decano Mauricio Erben, Yanina Lambert, integra el segundo lugar en la lista de concejales de Saintout-, y hombres como el secretario de extensión de la UNLP, Leandro Quiroga.

En el ala radical de 7 y 48, concentrada en la vicepresidencia académica que comanda el exdecano de Ciencias Económicas, Martín López Armengol, evitan, en tanto, cualquier pronunciamiento electoral que pueda acercarlos a Cambiemos, una alianza que, como creen cerca del Presidente de la UNLP, “la UCR no debería integrar”.

También, son cautos en facultades de ascendencia radical como Arquitectura, Informática, Veterinarias, Observatorio, Derecho, Económicas. Dicen: “La UNLP es como un pavo real con plumas de muchos colores, donde hay desde radicales a peronistas de todas las vertientes. Muchos colores, pero una sola cabeza. Y todos vamos -o debemos ir- detrás de un proyecto de universidad que exceda lo partidario”.

Evitar las fotos y las declaraciones. Purificar la Universidad de militancia para que la política partidaria no meta la cola en la vida académica. Fortalecer los principios de autonomía, pluralismo e independencia. Esos parecen ser los imperativos de cara al cronograma electoral que se avecina: las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto; el congreso de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) -probablemente- en septiembre; los comicios nacionales del 27 de octubre; las elecciones estudiantiles -¿y el ballotage nacional?- en noviembre.

La tarea no parece sencilla. “La campaña recién empezará en agosto. Hay que ver cómo puede impactar la elección nacional, y si hay traslación a la votación en las facultades”, comenta un referente estudiantil, y agrega: “Pero es posible que ocurra”.

Divisiones afuera, ¿y adentro?

Ya el ajedrez nacional y local obligó a mover algunas piezas entre los alumnos. Por estas horas, el dato más saliente parece ser la división de La Cámpora con miras a la elección por la intendencia platense: la conducción estudiantil de Bellas Artes (Miles y JUP), Periodismo (Walsh), Derecho (Estudiantes de abogacía) y Unite (Cepa-PCR) en Medicina se plegarían a la candidatura de Saintout; mientras que La Fuente (Informática), Remediar (Medicina), La Jauretche (Humanidades) y La Sampay (Derecho) irían con Tolosa Paz. También, se encolumnarían tras esta última los peronistas de Liberación (Quebracho, Naturales) y del Frente Universitario Nacional y Popular (el peronista Funap, sin ligazón a La Cámpora), que desde hace años lleva las riendas del claustro estudiantil en Exactas.

En tanto que La Mella (expresión estudiantil de Patria Grande que conduce Humanidades, Trabajo Social y Medicina en alianza con el PCR) acompañará la precandidatura a la intendencia del ex juez Luis Federico Arias, quien postula como primer candidato a concejal a Leandro Amoretti.

Es importante señalar que la mayoría de estas fuerzas, junto a otras como la Randa (izquierda independiente), el Movimiento Evita, Movimiento Sur o la Carrillo Ferrara (peronismo) integran el frente 22 de Noviembre que conduce la Fulp y que el año pasado obtuvo una aplastante victoria sobre la Franja Morada. Entre las facultades que conducen y aquellas en las que son minoría se reparten 15 de las 17 unidades académicas. Su referencia nacional es el -mayormente kirchnerista- Frente de Todos.

Más allá del frente -22 de noviembre y de Todos- están la ultraizquierda que conduce el centro estudiantil de Arquitectura (a través de Dale, una coalición entre la juventud guevarista y el Partido Obrero), donde la Franja Morada es segunda fuerza, al igual que en Ingeniería -facultad que gobierna la lista Unidad (PCR). En Odontología, en tanto, los radicales mantienen su histórica alianza con los independientes del MOI.

Aunque la elección nacional no siempre es un espejo de lo que se refleja a nivel estudiantil, los morados creen que una victoria del oficialismo nacional puede redundar en un mayor caudal de sufragios. No obstante, aclaran, “no llamaremos a votar por ningún candidato” y, sostienen, limitarían su campaña estrictamente a lo estudiantil. Esto es, subrayando sus diferencias de Cambiemos -cuya cercanía el año pasado les hizo pagar un alto costo- para retener los centros que conservan -Económicas, Veterinarias, Agrarias y Observatorio-, recuperar el de Derecho -tras la histórica derrota del año pasado a manos de la agrupación peronista Estudiantes de abogacía- y avanzar en los de Arquitectura e Ingeniería. Mientras, el grueso de las fuerzas que comandan la FULP apostará a disputarle a la Franja los lugares que hoy ocupa. “Deberían replantearse esa dicotomía de unirse solo para derrotarnos a nosotros”, se quejan los radicales.

Atentos a la coyuntura, unos y otros coinciden en que se avecina “un cuatrimestre muy particular, en el que es probable que las elecciones estudiantiles estén atravesadas por la elección nacional”, opina un representante de los estudiantes. Otros, referenciados en el kirchnerismo, van un paso más allá y traen a la palestra aquella declaración de 2015: “Estaría bueno que la UNLP exprese su posicionamiento”.

“No es el diablo, pero es política partidaria y, con lo que ya pasó, tratarán de que esta vez no meta la cola”, ilustra un veterano conocedor de la vida universitaria platense. Y remata: “No será fácil”.

