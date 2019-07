Un ex vice de Maduro está entre los más buscados del servicio de inmigración de EE.UU

El ministro de Industria de Venezuela, Tareck El Aissami, fue incluido por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en su lista de los diez fugitivos más buscados, informaron este miércoles autoridades.

"¿Has visto a este fugitivo más buscado? Está requerido por tráfico internacional de narcóticos", escribió ICE en su cuenta de Twitter publicando una foto del ministro, que antes fue vicepresidente del gobierno de Nicolás Maduro y es objeto de sanciones de Estados Unidos.

#MostWantedWednesday Have you seen this #mostwanted #fugitive? He's wanted for international narcotics trafficking. https://t.co/mH0f1lE59i pic.twitter.com/SiGW1MN4HX