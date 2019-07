El preso que protagonizó una fuga de película ya está en la cárcel de Olmos

Estaba en la de Romero. A los cargos que tenía le agregaron los robos calificados de 3 vehículos, las amenazas y las lesiones a un guardia. Cámaras registraron el escape en un camión de forrajes, con su dueño en la caja

Emiliano Damián Banegas Ledesma (19) se sumó por estas horas a la población de la Unidad Penitenciaria 1 de Olmos -una de las más populosas y seguras de la Provincia- después de la tarde de furia que tuvo el último viernes, cuando tomó de rehén a una médica que lo revisaba en la Asesoría Pericial, baleó a un guardia con el arma reglamentaria que le arrebató en el forcejeo y robó tres vehículos, con los que chocó a varios más en una fuga que terminó hacia el final de la tarde.

Lo atraparon escondido en el entretecho de la casa de un pariente, en el barrio San Carlos. Pasó la noche en una dependencia policial, hasta que lo trasladaron a la U 1, una de las de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Recordemos que hasta hace pocos días este joven estaba detenido en la Unidad 45 de Melchor Romero (también de seguridad alta), pero tuvo allí varios incidentes y una pelea con otros internos, en la que resultó herido (ver aparte). Por eso lo habían llevado a una revisión en la Asesoría que depende de la Suprema Corte bonaerense y funciona en 41 y 119.

Banegas Ledesma está preso desde el 12 de noviembre pasado, cuando quiso asaltar una pizzería de diagonal 76 y 15 y en un tiroteo con los dueños recibió cuatro tiros. Lo acusaron de tentativa de robo y de homicidio porque en ese enfrentamiento baleó a las víctimas, cargos a los que ahora sumó varios más, tras el raid del viernes. “Amenazas, lesiones y robo calificado” por varios hechos, por los que la fiscal Ana Medina lo indagará en los próximos días.

El primero de esos ilícitos lo cometió apenas salió de la Asesoría (después de amenazar con un elemento cortante a la médica que pidió que le quitaran las esposas y balear en una pierna al guardia que lo custodiaba), cuando se llevó el camión de una forrajería, apartando de un empujón al chofer. Al ver la escena, el dueño del camión salió a correrlo y se subió a la caja, desde donde intentó parar al evadido con un machete que tenía allí. No lo logró, pero las cámaras de monitoreo municipal registraron la imagen de este hombre haciendo equilibrio en la parte trasera de su vehículo, mientras el ladrón avanzaba a toda velocidad (y a las 4.20 de la tarde) por diagonal 80, hacia el Centro, perseguido de cerca por un patrullero.

En esa marcha embistió varios autos estacionados y circuló en contramano por calle 45 (no son pocos los que rescatan que el incidente no tuviera un saldo trágico), hasta que en diagonal 77 y 6, tras chocar de nuevo, bajó del camión para seguir la fuga en otro coche. Intentó con uno que estaba parado en el semáforo, pero el conductor -rápido de reflejos- puso primera y se alejó de una acelerada, mientras Banegas Ledesma no tuvo más chance que conformarse con la moto de una chica que clavó los frenos en medio del lío. Con ese vehículo llegó hasta 46 entre 12 y 13, donde asaltó al conductor de un Chevrolet Ágile que usó para dirigirse a la zona de San Carlos. Abandonó el auto en 144 entre 32 y 33, lo que guió a los pesquisas en su búsqueda.

Policías y personal de Inteligencia del SPB se desplegaron por la zona, hasta que detectaron que en 144 bis entre 33 y 34 vivía un pariente del evadido.

“Revisaron la casa dos veces y no lo encontraron”, aunque el convencimiento de que el joven no podía estar muy lejos impulsó a los investigadores a intentar con un tercer rastrillaje. Y lo ubicaron. “Estaba escondido en un entretecho”, completó el vocero. La pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que le robó al cabo primero del SPB fue encontrada cerca de ahí, con 12 balas.

El guardia fue asistido en el hospital Italiano, con un roce de bala en la pierna derecha y el esguince que sufrió intentando perseguir a Banegas Ledesma. La médica que el preso usó de rehén, salió ilesa. El dueño del camión, que padeció la fuga en carne propia, también, igual que la chica de la moto y el conductor del Ágile.

Los más perjudicados fueron los dueños de los autos estacionados que chocó el joven en su alocada carrera, algunos de los cuales resultaron con serios daños en sus carrocerías. ¿Y esto quién me lo paga? preguntó el dueño de uno de ellos, mirando alternadamente a los cronistas de este diario y a los policías que estaban ahí. Nadie supo responderle.

El 11 de noviembre Banegas se tiroteó con los dueños de una pizzería, los hirió y recibió 4 tiros