En la Superliga que arranca a fin de mes no habrá VAR: ¿Por qué?

En medio de toda la polémica desatada en la Copa América a partir de la mala aplicación el VAR, se supo que en la Superliga, que comienza a fin de mes, no se utilizará la prueba de video porque "no dan los tiempos para la capacitación".

En enero de este año el presidente de la AFA, Claudio Tapia, había anunciado que la tecnología se usaría en la edición 19/20 de la Superliga.

En ese momento, Federico Beligoy, director de Formación Arbitral en Argentina, anticipó que su uso sería progresivo, en algunos partidos de cada fecha. Las crónicas periodísticas recuerdan que en abril tuvo lugar una reunión de Beligoy con el propio Tapia, autoridades de la Superliga y responsables de la empresa proveedora de los equipos del VAR.

Sin embargo, las primeras fechas de la Superliga, que comienza en el último fin de semana de julio, no tendrán VAR. "No dan tiempos de capacitación. No hay manera de instalar todo lo que se requiere. Se necesitan mínimo dos meses más" dijo alguien vinculado a la actividad arbitral a un medio deportivo.