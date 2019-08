Caos en hora pico por un gran corte de energía eléctrica en Inglaterra y Gales

El tráfico por las rutas, y el servicio de trenes, subtes y aeropuertos estuvieron gravemente afectados por el apagón en el Reino Unido

Un apagón eléctrico generó caos en varias ciudades de Reino Unido, entre las se que se encuentra Londres. El tráfico por las rutas, y el servicio de trenes y aeropuertos estuvieron gravemente afectados, como así también quedaron sin funcionar los semáforos de la capital británica, con el consiguiente caos vehicular. Además, varias líneas de subte y trenes de cercanías fueron suspendidos hasta nuevo aviso, según informaron los medios británicos.

En total hubo un millón de damnificados, ya que, además de Londres, se reportaron apagones en varias ciudades del noroeste, sureste, las Tierras Medias y Gales, según los medios ingleses, mientras que en algunas zonas como Newcastle el apagón duró solo 15 minutos, otras ciudades como Londres han tenido problemas en el servicio eléctrico durante horas.

UK Power Networks, operador de red de distribución de electricidad de la zona, ha dicho que el problema ha sido causado por un “fallo en la red de National Grid” que ha tenido lugar poco antes de las 17 y que “ya ha sido reparado”.

Western Power Distribution, que distribuye energía a la zona centro de Reino Unido, a la región suroeste y a Gales, también dijo que estaban experimentando “incidentes importante en la infraestructura nacional de electricidad”, pero agregó que el 90% de sus clientes recuperaron el servicio a los pocos minutos, según publicó CNN.

Desde National Grid se limitaron a señalar que “inconvenientes en dos generadores causaron una pérdida de energía en algunos puntos del Reino Unido”.

La situación derivó en las habituales memes en redes, donde se mezclaban bromas e ironía, mientras se indicaba desde National Grid a media tarde que el servicio ya había sido “casi completamente restablecido”.

AFECTADOS

Un vocero de Transport for London, el organismo del Ayuntamiento que gestiona el sistema de transportes de la capital, explicó a The Guardian que algunas señales luminosas no funcionaban. Al menos una de las líneas del metro de Londres, Victoria Line, tuvo que suspender los viajes. Además, los servicios de tren dentro y fuera de Londres, como el Thameslink, el Southern y el Gatwick Express, sufrieron retrasos y cancelaciones, según este diario. La emblemática estación de King’s Cross -el punto de partida hacia el colegio Hogwarts en la saga de ficción de Harry Potter- también sufrió cancelaciones en hora pico de la tarde de ayer.

En el marco de la actividad aérea, Newcastle se vio afectyado, pero los tres aeropuertos de la capital -Heathrow, Gatwick y Luton- quedaron al margen de los coletazos del “#powercut.”

Varios viajeros del metro de Londres subieron a las redes sociales vídeos y fotografías del subte a oscuras. Otra de las estaciones afectadas fue Clapham Junction, un importante nudo de transporte situado al oeste del centro de la ciudad.

Algunos servicios de transporte de Londres recomendaron a los ciudadanos y turistas intentar no viajar durante la jornada de ayer. Además, trenes de líneas regionales han sufrieron múltiples retrasos y cancelaciones. También se vieron vagones del subte a oscuras y aeropuertos con pantallas apagadas.