Los operativos de control se enfocaron en el Centro y los manteros coparon diagonal 80

El Municipio aseguró que se actúa en toda la Ciudad, pero en la populosa zona comercial de esa diagonal no hubo un solo policía

Los comerciantes de diagonal 80 dicen que ya no hay controles. “Hubo policías hasta el viernes”, dicen / G. C

Ayer por la tarde, el operativo para evitar la reinstalación de los manteros se concentró en el sector más céntrico de la avenida 7 y la calle 8, donde podían observarse grupos de agentes y vehículos policiales. Pero en la populosa zona comercial de diagonal 80, a diferencia de lo que ocurrió hasta el viernes último, no había presencia policial y las mantas con mercadería ganaron las cuadras que separan a 1 y 44 de la Plaza San Martín.

Gladys Ramos, propietaria de un local de ropa ubicado a 200 metros de la estación de trenes, se quejó, aunque el tono en el que lo hizo denotó cierta resignación. “Quienes llevamos más tiempo acá sabíamos que después de las elecciones todo volvería a la normalidad”, enfatizó, pese a que desde la Comuna dijeron a este diario que “continúan desarrollándose permanentes operativos de control en centros comerciales y principales avenidas de la Ciudad”, y aseveraron que los mismos “se extenderán hasta fin de año”.

Ramos, la semana pasada y en el marco de una nota sobre inseguridad, manifestó su malestar porque “enviaron policías a toda la diagonal por el tema de los manteros, pero no por la crisis de seguridad general”.

Pero ayer, ni eso. La saturación de la zona de la estación de trenes, uno de los sitios hacia donde migraron los ambulantes tras los fuertes operativos en el microcentro, llevó a muchos de ellos a extenderse por la diagonal en dirección a Plaza San Martín.

Por la mañana, en tanto, en 47 entre 6 y 7 también hubo un importante despliegue de ambulantes. La policía los retiró a la tarde. En esa cuadra ocurrió exactamente lo mismo el lunes.

El predio de 80 y 134

En la Municipalidad se aseguró que “tras los permanentes operativos de control en distintos puntos de la Ciudad, desalentando la instalación de los manteros, se incrementó considerablemente el número de inscriptos en el registro de feriantes y se duplicó la cantidad de vendedores ambulantes que accedieron a instalarse en el recientemente inaugurado predio”.

Desde la secretaría de Producción local aseveraron que “el predio convoca actualmente a más de seis mil personas por fin de semana, garantizando a los vendedores mejores condiciones de trabajo y un ambiente adecuado para ellos y atractivo para el público consumidor”.

Pero los ambulantes senegaleses no dejan de repetir que “las autoridades no dicen la verdad, porque para acceder a un puesto hay que pagar una suma importante, y no es negocio”.

Vale recordar que ese predio es privado, y que lo que hizo el Municipio fue habilitarlo con el objetivo de “mudar” a los manteros. Pero lo cierto es que la pelea por el espacio público continúa.