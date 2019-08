Lisa, hija de Elvis Presley, una más que despotrica contra la Cienciología

La ex esposa de Michael Jackson publicará un libro donde saldrán a la luz secretos del polémico culto y entramados de su familia

A sus 51 años, Lisa Marie Presley, la única hija del Elvis Presley y ex esposa de Michael Jackson, va a publicar un libro donde contará detalles desconocidos de estos dos hombres y otras personas más que marcaron su vida.

El portal estadounidense Page Six publicó la noticia, donde cuenta que Lisa firmó un contrato con la editorial Gallery Books para contar todo sobre su familia. La obra, según fuentes cercanas, “promete revelar detalles impactantes sobre Michael y una forma completamente nueva de comprender a Elvis Presley”.

Pero allí también hablará de la Cienciología, la religión que al igual que muchos famosos de Hollywood practicó hasta 2014. En esa iglesia la introdujo su madre, Priscilla Presley, que abandonó esta creencia en 2017. Parece ser que ese culto protagonizó una etapa muy tormentosa en su familia. “Estaba empezando lentamente a autodestruirme. Se estaban llevando mi alma, mi dinero, mi todo”, dijo Lisa ni bien dejó el credo.

Y es que así como destruyó los dos matrimonios de Tom Cruise y se dice que controla la vida de la familia de Plácido Domingo, la Cienciología afectó la relación de Lisa con su madre.

Priscilla practicó esta religión durante casi 40 años. “Ya tuve suficiente, he terminado”, dijo en su momento la ex esposa de Elvis, quien había ingresado a la iglesia luego de la muerte del Rey del Rock en 1977 y por recomendación de John Travolta, un fiel seguidor que en sus propias palabras, la Cienciología fue fundamental para reponerse de la muerte de su hijo en 2009: “Después de tres años de recibir mucho apoyo de mi iglesia y de la gente, mi familia y los fans, decidí que podía volver a trabajar, porque incluso me planteé retirarme”.

La historia de John con esta iglesia es bastante polémica. Según trascendió hace pocos días, el protagonista de “Pulp Fiction” trató de resucitar a su hijo cuando sufrió un episodio de convulsiones mientras vacacionaban en las Bahamas. Travolta intentó que su espíritu (conocido en la cienciología como Thetan) volviera a su cuerpo con un procedimiento llamado ‘Regresar a la vida’ cuando Jett estaba en la ambulancia. “Es cuando le ordenas al Thetan a que regrese al cuerpo diciendo: ‘Te ordeno que te metas ahora al cuerpo’”, dijo hace unas semanas la esposa del hijo de Plácido Domingo, Sam, que formaba parte del culto. Y es que, explicó la mujer, cuando se pierde a un hijo en la Cienciología, “crees que su espíritu abandona su cuerpo físico y encuentra otro”.

Pero los esfuerzos no sirvieron y su hijo murió. Sam reveló que cuando la esposa del actor volvió a quedar embarazada y dio a luz a Ben, un año y medio después, ambos creían que el espíritu de Jett vivía en el cuerpo de su hermano.

La historia de Tom Cruise con la Cienciología es más conocida. Fervoroso creyente de esta iglesia, el actor perdió a sus dos esposas por el fanatismo. Las actrices Nicoles Kidman y Katie Holmes, que en un principio formaron parte de la religión por amor, terminaron renunciando a ella.

También dejaron esta corriente de fe la actriz Demi Moore y el director de cine Paul Haggis, quien lo describió como un ‘culto del mal’.