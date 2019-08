Vidal en San Martín: "Tenemos que salir a la calle orgullosos por las peleas que dimos"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó hoy que los bonaerenses tienen que "salir a la calle orgullosos por las peleas" que se dieron y "las transformaciones" llevadas adelante, y alentó a los militantes de Juntos por el Cambio a continuar trabajando en el último tramo de la campaña con vistas a las PASO del 11 próximo.



Lo afirmó en la visita que realizó al distrito bonaerense de San Martín, acompañada por el precandidato a intendente, Santiago López Medrano, donde recorrió mesas de promoción del espacio.



"Hoy más que nunca tenemos que salir a la calle orgullosos por las peleas que dimos y las transformaciones que llevamos adelante, porque los bonaerenses nos merecemos vivir mejor", dijo Vidal.



En la jornada en la que alrededor de mil mesas de promoción de Juntos por el Cambio se instalaron en puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires, la mandataria provincial destacó que Juntos eligió "estar haciendo algo por el otro, haciendo algo por la gente".



"Eso no solo lo hace (el presidente) Mauricio (Macri) en todo el país y nosotros con Santiago en la provincia, en cada lugar. Esa es nuestra manera de construir. Con esa tranquilidad y esos valores de tirar para adelante, de acompañar, de no tener la verdad revelada, de saber escuchar", dijo.



La gobernadora subrayó que "lo mejor que les puede pasar a los vecinos de San Martín es tenerlo a él (López Medrano) como intendente", y confesó que "cuando Santiago gane voy a estar feliz por San Martín pero triste por no tenerlo todos los días cerca", ya que actualmente es el ministro de Desarrollo Social de la provincia.



Durante la jornada de hoy, el último sábado de campaña con miras a las elecciones primarias del 11 de agosto, alrededor de mil mesas de acción de militantes de Juntos por el Cambio se instalaron en esquinas de los 135 municipios bonaerenses, con el objetivo de "dialogar y escuchar a los vecinos, incentivarlos a que vayan a votar en las PASO y defender la gestión con el voto", informaron fuentes de gobernación.



Funcionarios nacionales y provinciales acompañaron a los candidatos en sus distritos; el vicegobernador Daniel Salvador, participó en San Fernando; en Tigre, Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación, y Andrés Scarsi, ministro de Salud bonaerense, acompañaron al candidato Segundo Cernadas.



Por su parte, Emilio Basavilbaso, director de Anses, estuvo en Hurlingham con Lucas Delfino, y el ministro bonaerense Marcelo Villegas, acompañó en Ituzaingó al candidato Gastón di Castelnuovo.



En tanto, Hernán Lacunza, ministro de Economía bonaerense, estuvo en Escobar con Leandro Costa, y los funcionarios provinciales, Roberto Gigante y Gabriel Sánchez Zinny, acompañaron al candidato Ezequiel Pazos en José C. Paz.



Del encuentro también participó el subsecretario de Asuntos Municipales y primer candidato a diputado provincial por la primera sección electoral, Alex Campbell y Gustavo Ferrari.



En tanto, el concejal y candidato a intendente de Juntos por el Cambio de Presidente Perón, Guido Giana, participó de un timbreo en el barrio San Martín, en Guernica. Allí explicó que "el timbreo es una herramienta política importante; nos permite escuchar a los vecinos, como dijo nuestra gobernadora Vidal, estar cerca para que nos conozcan y sepan que estamos para contenerlos, para acercarles una respuesta a sus inquietudes, porque cada vecino cuenta".



Del timbreo también participaron, el senador provincial, Walter Lanaro, la diputada Provincial, Gabriela Besana, el Director Nacional Ejecutivo del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, Pablo Bertoldi, y el candidato a primer concejal por la lista de Giana, Mauro Arranz.



Asimismo se realizó a lo largo de la jornada la segunda acción nacional de Defensores del Cambio, con más de 300 encuentros simultáneos en 129 localidades de todo el país en los que referentes, funcionarios, voluntarios y vecinos se reunieron para compartir visiones e ideas, de cara a las elecciones PASO.



También se sumaron 'timbreos', se repartieron boletas electorales y la coordinación de las fiscalizaciones que se llevarán a cabo la próxima semana.