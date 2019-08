La puja política se coló en el festejo de una ONG solidaria y terminó en un escándalo

Una fiesta con 150 invitados en la sede de Camioneros concluyó de golpe cuando echaron a todos a la calle porque iba a asistir Garro

Cuando hace unos días Nancy Maldonado, titular del parador nocturno que da albergue a personas en situación de calle, se propuso festejar los 10 años de Sumando Voluntades con una cena en la que se sirviera lo mismo que se les da a los indigentes, no imaginó que sus palabras serían casi proféticas: es que, pese a que les habían prestado el salón del Sindicato de Camioneros, cuando estaba a punto de servirse la comida, los responsables del lugar los invitaron a marcharse. De un momento para el otro se apagaron las luces, unos 150 invitados terminaron en la calle y el guiso de lentejas hecho por los ex combatientes de la CEMA se distribuyeron en la vereda del sindicato y luego en un merendero de Altos de San Lorenzo y en una zona humilde de Punta Lara.

“Lo que pasó fue un horror, nos echaron a todos del sindicato cuando estábamos a punto de cenar”, resumió una de las personas que compró su tarjeta para ser parte de los festejos de la Fundación.

En tanto Nancy Maldonado le explicó ayer a EL DIA por qué se les aguó el festejo y aclaró que el ofrecimiento del salón del Sindicato de Camioneros surgió de una nota radial en la que se refirió a la actividad que realiza diariamente junto a un buen número de voluntarios y al inminente aniversario.

La voluntaria aseguró que en su primer encuentro con los dirigentes sindicales les explicó que los ex soldados de Malvinas nucleados en CEMA iban a preparar en su cocina de campaña un guiso igual al que le dan a la gente en situación de calle, incluso que se serviría en bandejas descartables para que quienes participaran de la comida apreciaran lo que diariamente comen las personas asistidas por la entidad.

“Queríamos que la cena fuera también un momento de reconocimiento para la gente que nos ayuda, pero cuando los dirigentes del Sindicato de Camioneros se enteraron de que el intendente Julio Garro pasaría a saludarnos, comenzaron a increparnos y a decir que ellos no permitirían un acto político en ese espacio, pese a que nosotros les respondimos que desde Sumando Voluntades siempre fuimos críticos a la gestión del intendente”, sostuvo Maldonado.

No pasaron más que unos pocos minutos desde ese entredicho cuando comenzaron a descolgarse las banderas de Perón, Evita y Moyano que habitualmente están colocadas en el recinto. Según contaron asistentes a la cena también se escucharon frases en las que se repetía que “Garro no va a entrar a este salón por ninguna razón”.

Por más que la voluntaria intentó llevar tranquilidad para continuar con la cena, los dirigentes gremiales indicaron que se sentían engañados y que ese espacio se había cedido para que se hiciera una comida para la gente en situación de calle y no para las personas que estaban en ese momento.

“Con el hambre que hay en la calle no podemos permitir que acá se haga esta cena”, dijo molesto un dirigente.

Por su parte Nancy Maldonado se mostró contrariada: “Primero me felicitaron por lo bien que había quedado todo arreglado, yo les pedí que como dueños de casa ellos hablaran antes que nadie, pero cuando se enteraron que Garro quería pasar a saludar cambió todo, nos dijeron que los comprometíamos, sacaron las banderas, nos cortaron la luz y nos echaron a los 150 que estábamos”.

De acuerdo al relato de los que presenciaron ese desencuentro, el momento que se vivió fue tenso y tuvo ribetes violentos cuando se produjo el desalojo y la olla de los ex combatientes, los hornos y hasta una inmensa torta terminaron en la calle ante la mirada desconcertada de los presentes.

Los ex combatientes de CEMA también se expresaron consternados por la situación porque, según dijeron, se sintieron envueltos en cuestiones que son ajenas a la entidad.

Al ser consultado Miguel Forte, titular del Sindicato de Camioneros, sostuvo que “nos dijeron una cosa y sucedió otra, creímos que iban a venir indigentes a comer al Sindicato y no fue así; después nos avisaron que pasaría el intendente Julio Garro y no podíamos permitir que se hiciera un acto político, no en nuestra casa, cuando trabajamos para otra fuerza política como es la de Victoria Tolosa Paz”.

No obstante el dirigente se expresó apenado por el malentendido que se generó, pero lo atribuyó a que no se habló con claridad.

La comida del malogrado festejo se terminó repartiendo en un merendero de Altos de San Lorenzo y en otro de Punta Lara, según contaron los organizadores.