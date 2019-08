Tras el ataque de un pitbull, en la “Repu” los visitantes piden bozal y correa para los perros

El episodio puso en la mira la seguridad en el predio. Los animales sueltos se les cruzan a los corredores y a los ciclistas

“Los perros no pueden andar sueltos por la República por una cuestión de seguridad y convivencia con todos los que venimos a caminar o practicar deportes. Debería haber mayor control” - Hugo Gargiulo - La Plata

Hace unos días un pitbull mató a otro perro en la República de los Niños y, mas allá del angustiante momento que se vivió, puso en el debate de quienes visitan el predio las falencias de seguridad. La mayoría de las personas consultadas por EL DIA se expresó a favor de que los animales que ingresan con sus dueños lleven correa y bozal.

La situación que puso el eje una vez mas en los problemas que causan los perros sueltos tuvo lugar el martes último cerca de las 5 de la tarde, cuando un perro pitbull atacó a otro que era paseado por sus dueños. El primero le provocó lesiones que le causaron la muerte.

ATAQUES Y CAÍDAS

El fuerte reclamo de quienes van a pasear al predio no se hizo esperar, fundamentalmente entre los deportistas que concurren con sus bicicletas o van a correr.

“Los perros no pueden estar sueltos porque se cruzan en cualquier momento y si vas en bicicleta hasta te pueden hacer caer; además hay razas mas peligrosas como el caso que se conoció recientemente que pueden atacar a las personas”, contó Nora, una psicóloga de Gonnet que va a la República de los Niños varias veces a la semana.

Se indicó que es habitual ver muchos deportistas que van a correr o caminar con sus perros, pero lo alarmante para muchos es que no los llevan atados.

En una línea similar, Esteban Muñoz, vecino de Ringuelet, contó ayer que está cansado de discutir con dueños de perros que van sueltos.

“Yo amo a los perros, pero no se me ocurre traerlo y mucho menos suelto; no se sabe cuando uno se puede cruzar con un perro agresivo o si por un casual es tu perro el que tira un tarascón porque una bicicleta que le pasa cerca”, agregó.

En tanto la Municipalidad informó que “se está trabajando en la regulación y el control de las condiciones en las que deben llevarse a las mascotas al predio de Gonnet”.

Cabe aclararse que en la recorrida que EL DIA hizo ayer no se observaron perros sin dueño en la República y que los que se encontraron tenían dueño y corrían sueltos por el parque.

Lito es uno de los vecinos que periódicamente camina por la República con su perra Candy y, aunque ayer la dejó correr libremente, sostuvo que cuando hay niños cerca le pone la correa y el bozal. “Siempre vengo con estas cosas por seguridad de todos, la perra es tranquila, pero por ahí por jugar va y le salta a algún nene y lo asusta”, sostuvo.

“NO SON VIOLENTOS POR NATURALEZA”

Daniel Espinaco es adiestrador canino y fue contundente al afirmar que los perros no son violentos por naturaleza, aunque reconoce que algunos tienen una genética que los predispone más a ser agresivos. “Si tengo un pitbull tengo que saber si estoy capacitado para tener ese tipo de perros; además si lo hago reaccionar cada vez que pasa una persona, lo hago agresivo, algo que no se logra por ejemplo con un labrador”, dijo el entrenador y remarcó que el problema del perro es el dueño.

Espinaco indicó que se puede tratar el instinto de ataque de un perro, pero que siempre debe haber control: “El animal puede ser muy dulce, pero si una criatura se le cuelga de una oreja y reacciona, el irresponsable por lo que pueda pasar es el dueño ”.

El adiestrador aseguró que el comportamiento de un perro no es algo fácil de modificar, pero si se le enseña cuando es joven hay mas posibilidades de éxito. “Siempre hay que pensar que el perro está una casa por elección del dueño y hace un esfuerzo inmenso por incorporarse a un mundo que desconoce, no tiene su idioma, ni sus costumbres. Hay que esperarlo, darle mensajes que no siempre son hablados porque aprende por asociación y repetición.

En relación a cómo deben salir los perros a la calle, el especialista señaló que es posible que el bozal les resulte molesto, “pero la norma hay que cumplirla y deben llevar correa para que siempre se tenga el control sobre el animal”, concluyó.