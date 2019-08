Las calles de la Ciudad quedan vacías cada vez más temprano

Según comerciantes y peatones, la inseguridad y la crisis económica forman un combo que “guarda” a la gente poco después de las 19. Los negocios adelantan el horario de cierre

| Publicado en Edición Impresa

Son muchos los que cierran antes de las 20 en comparación con “dos o tres años atrás”. Desde media hora hasta una hora, según la zona en que se encuentran. No son pocos los que pensaron seriamente en bajar la persiana de su negocio y, aunque desistieron de la idea, aseguran que no lo hacen sólo porque son dueños de los locales. Lo cierto es que la inseguridad y la crisis económica se han convertido en un combo que, literalmente, vacía las calles platenses muy temprano. Y no se trata del invierno, aclaran los comerciantes consultados por este diario en una recorrida.

El fenómeno es notorio sin distinción de calles y barrios, aunque hay algunos en los que toman mayores recaudos. “Esta siempre fue una zona caliente”, dicen en diagonal 80, cerca de 1 y 44. Pero la fuerte merma en el movimiento de gente “cada vez más temprano” la notan en 47, 48, 49, 5, 6, 7, 8 y más.

Hay un sector de diagonal 74 -entre Plaza Italia y Plaza Moreno- y también ciertos lugares del barrio Meridiano V que tienen una importante vida nocturna. Al igual que cuadras muy puntuales de la Ciudad. “Allí se concentran cervecerías, bares y restaurantes. Tienen un público y lo conservan. Pero son la excepción a la regla”, reconoce un habitué de dos cervecerías muy populares.

“Hace un par de años, conseguir estacionamiento en esta cuadra antes de las ocho de la noche era imposible. Hoy, alrededor de las seis, seis y monedas, hay lugar para 5 ó 6 autos”, comentó uno de los propietarios de un tradicional comercio situado en la calle 6, en la zona de la Facultad de Ciencias Económicas.

Casi ningún consultado o consultada quiso dar su nombre y, menos aún, acceder a una fotografía. Es comprensible. Varios sufrieron robos. Incluso asaltos a mano armada.

Gladys Ramos (48) fue una de las dos excepciones a la regla. Trabaja desde hace siete años en su negocio de ropa de diagonal 80. Y asegura que “tres años atrás cerrábamos a las ocho y media o nueve, y más tarde aún en verano. Hoy bajamos la persiana a las siete”, cuenta.

Ese cierre tempranero tiene que ver, en el caso de la comerciante, con una cuestión de “inseguridad”.

“A las seis, yo salgo a la vereda. Si entran pibes al negocio, me quedo afuera. Si lo hace un matrimonio con un bebé, por ejemplo, entro con ellos, pero los atiendo en la parte de adelante. Puede sonar mal. Pero es que la pasé muy mal y me quedó el miedo en la piel”, comenta.

“¿Policías? No hay”

Casi media hora de charla en una zona netamente comercial y al negocio no entró nadie. Se le hace notar esa situación. “Bueno, es que no hay plata en la calle. Entonces, el cierre a las siete tiene una doble causa. La inseguridad por un lado, y el hecho de no arriesgarse por nada, por el otro. ¿Para qué voy a estar de noche, sin un alma en la calle, esperando un cliente que no va a llegar?”, se pregunta, y responde: “eso es arriesgarse al divino botón”.

Gladys remarca, como el resto de sus pares, la “ausencia total de policías en la calle. Hasta hace dos años había uno por cuadra. Eran de la Policía local, creo. Después se pasó a una situación, que dura hasta hoy, en la que no encontrás uno en ningún lado. En los últimos días, durante la mañana y la tarde, está repleto de agentes de otras fuerzas; no son policías comunes. Pero les pregunté y me dijeron que los mandan para evitar que se instalen los manteros, no por seguridad general”, puntualiza, mientras la luz natural comienza a desaparecer lentamente.

Sobre calle 48, también en la zona de facultades, una empleada de comercio subraya que hace una década que trabaja por la zona. “Casi cuatro años en diagonal 77, cerca de 2. Y desde entonces acá, de manera que tengo experiencia. ¿Si la calle queda desierta temprano? Muy temprano. A las cinco y media, tras la salida de los chicos de las escuelas, el movimiento empieza a disminuir. A las seis y media, siete, no hay nadie”, detalla.

“Hay poquísimo consumo. Pero además la gente se siente insegura. Cuando alguno te paga con un billete de 500 o de 1.000 pesos, es muy común que mire primero hacia atrás”, asevera.

Las paradas de micro

Sobre calles 2, 3 y 4, entre 46 y 49, todos los consultados pintaron un panorama muy semejante: “un combo de inseguridad y bolsillos secos vacían las calles cada vez más temprano”. Otro comerciante de diagonal 80, Carlos Antúnez, señala el refugio de colectivos desde el mostrador y cuenta que “hasta las cinco y media, seis, hay bastante gente. A las siete, para contar a quienes quedan te sobran los dedos de una mano”.

¿Es un termómetro la parada de micros? “Lo que yo sé, con más de cinco años trabajando acá, es que el movimiento de gente en las calles baja mucho en horas que, en otra época, había otro ritmo y la mayoría de los negocios estaban abiertos. La gente que sigue andando es porque no tiene opción”, opina el empleado, y estima que “varios deben irse a paradas más céntricas, donde se sienten más seguros”.

El comerciante de la zona de Económicas, por su parte, cuenta que “ayer una mujer me dijo ‘me voy porque se hace de noche’. Eran las 18 y le dije que no era para tanto. Me contestó: ‘si fuese mujer y tuviese que andar sola por la calle como yo, no pensaría lo mismo’”.

“Si hay gente que sigue andando por las calles después de las siete de la tarde es porque no tiene opción”

Carlos Antúnez, Empleado de comercio

“Tres años atrás cerrábamos a las 20,30 o 21, y más tarde aún en verano. Hoy bajamos la persiana a las 19”

Gladys Ramos, Dueña de un local