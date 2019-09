Cristina dijo que no se imaginaba que iba a ganar “por tanta diferencia”

La actual candidata a vicepresidenta dijo que “me cuesta venir a La Plata porque acá me pasaron cosas muy lindas, pero también muy feas”. Se “emocionó” hablando de Néstor Kirchner y debió interrumpir la exposición

| Publicado en Edición Impresa

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó ayer en nuestra ciudad que “sabía” que su espacio iba a ganar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero no se imaginaba “por tanta diferencia”.

“Alberto Fernández me llamó a Río Gallegos a las ocho y media de la noche, y me leyó el resultado de diferentes mesas testigos...no lo podía creer. Antes hablaban de una ventaja de 9 puntos en Nación y 10 en Provincia. Pero no creía mucho”, reveló.

La ex presidenta presentó su libro “Sinceramente” en el auditorio principal de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, ante miles de seguidores ubicados tanto dentro como en la puerta de la casa de estudios.

Este fue el primer acto formal de la actual senadora después de las PASO. La última presentación de Cristina en La Plata fue en el Club Atenas, el 31 de agosto de 2017, después de ser elegida candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, en las PASO de ese año.

“Me cuesta venir a la plata”

Durante el inicio del diálogo que mantuvo con el escritor Marcelo Figueras durante una hora, en el auditorio de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de la Plata, la actual senadora reconoció que “me cuesta venir a La Plata” porque “aquí me pasaron cosas muy lindas, pero también muy feas”. Cristina se emocionó luego de decir esto.

Luego criticó a Mauricio Macri por haberle echado la culpa a la sociedad por su derrota. “Néstor fue derrotado por dos puntos en 2009 por un candidato de papel y al otro día salió a trabajar sin echar culpas a nadie. Y no se le ocurrió decir que “porque votaste a fulanito te voy a subir el dólar... no es de buen ser humano hacer eso”.

La ex presidente dijo después que “hay que cambiar esto que estamos viviendo, que es muy feo y siento que había problemas que ya estaban resueltos”.

Recordó que durante años fue a la Bolsa de Comercio “y en todas las reuniones nos pedían que eliminemos las restricciones al ingreso de capitales extranjeros porque querían convertirse en mercado emergente y no en mercado fronterizo como eran”.

“Y Macri les hizo caso. Cuando vos sos presidente no podes acceder a todo lo que te piden los empresarios. Aunque entiendo que este es un gobierno empresario”, subrayó.

Presencias

En el acto estuvieron los candidatos a intendente del Frente de Todos de la región: Florencia Saintout (La Plata), Fabián Cagliardi (Berisso) y Mario Secco (Ensenada). También concurrieron los participantes de la interna platense del kirchnerismo, Guillermo Escudero, Federico Martelli, Luis Arias y Victoria Tolosa Paz.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ingresó al auditorio de periodismo acompañada por el ex intendente Julio Alak. Antes habían entrado los ex jueces Eugenio Raúl Zaffaroni y Carlos Rozanski y el ex secretario de la presidencia, Oscar Parrilli.