Messi, que sigue sin jugar, rompió el silencio y habló de temas polémicos

Durante una extensa entrevista que publica el diario "Sport" de España Lionel Messi rompió el silencio y tocó diversos temas, entre otros el fallido traspaso de Neymar a Barcelona y su situación en el club azulgrana.

El astro rosarino, que sigue al margen de la actividad por una lesión que lo alejó de las canchas desde la Copa América dijo sobre Neymar: "A nivel deportivo es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y sponsors, el club hubiera dado un salto", sostuvo el capitán.

También le tiró un "palito" a los dirigentes: "Me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente no sé si el Barcelona hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil".

En la misma entrevista, Messi negó rotundamente que el plantel se entrometiese para forzar la llegada del joven surgido del Santos: "Nunca pedimos el fichaje de Neymar, simplemente dimos nuestra opinión. ¿Que si yo mando? Ha quedado demostrado que no es así".

Finalmente, y a raíz de que hace unas semanas se filtró que había una cláusula en su contrato por la que podría marcharse sin dejar un dólar al club, llevó tranquilidad: "Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar".