Garavano afirmó que "claramente hay una utilización política de la protesta social"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, afirmó hoy que "claramente hay una utilización política de la protesta social en términos de uso de la calle, más allá de algunos reclamos que puedan tener justicia" y consideró que el abuso de este tipo de manifestaciones "no es la solución".



En declaraciones que efectuó durante una rueda de prensa luego de una reunión del gabinete nacional que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, Garavano se refirió a los reiterados piquetes, acampes, cortes de calles y otras formas de protesta social que se incrementaron a partir de las PASO.



"Lo que nosotros vemos es que más allá de algunos reclamos que puedan tener justicia, claramente hay una utilización política de la protesta en términos del uso de la calle y que realmente no es bueno, porque tampoco el abuso de este tipo de manifestaciones -afectando el tránsito y el trabajo de miles de argentinos- es la solución", expresó el funcionario.



En el mismo sentido evaluó que si bien muchas de las manifestaciones apuntan a reclamar la sanción de una ley de emergencia alimentaria, la mayoría de ellas tienen motivaciones políticas.



"En esa línea, este miércoles saldrá la ley de emergencia alimentaria que básicamente es una prórroga de la emergencia que está vigente desde el 2002, y que apunta de nuevo a que el gobierno tenga capacidad para mover partidas, si fuera necesario, para asistir a aquellos comedores y otros lugares donde se necesita una ayuda de emergencia", recordó sobre el proyecto aprobado en Diputados y que esta semana votaría el Senado.



"No creemos que estas manifestaciones tengan que ver con eso (la ley de emergencia alimentaria), sino que tienen que ver en su mayoría con cuestiones políticas", puntualizó.