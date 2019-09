Piden elevar a juicio oral la causa por la muerte del Lucas Lin

La fiscal Cecilia Corfield hizo el pedido formal tras cerrar la etapa de instrucción. El pequeño murió ahogado en la colonia del colegio Lincoln en febrero de este año

La fiscal penal de La Plata, Cecilia Corfield, pidió hoy la elevación a juicio oral de la causa por la muerte del pequeño Lucas Lin que murió ahogado en la colonia del Colegio Lincoln y en la que hay 11 imputados, informó una fuente judicial.



El vocero detalló que en la causa están imputados por “abandono de persona seguid de muerte y homicidio culposo” el guardavidas Martín Alejandro Argûelles, y Carolina Elvira Munro, estudiante del profesorado en Educación Física, que estaba a cargo del grupo en el que se encontraba el niño de 5 años.



También fueron imputados por "homicidio culposo" el encargado de la colonia, Marcos Echaniz; el director, Osvaldo Ramos; el propietario, Rubén Monreal; la representante legal y accionista del Colegio Lincoln, Mónica Cauteruccio, y la asesora de esa institución, Roxana Costa.



El 5 de febrero, Lucas Lin y un grupo de compañeros fueron a la colonia del Colegio Lincoln, ubicada en las calles 518 y 137, en las afueras de la capital bonaerense.



El pequeño Lin murió ahogado alrededor de las 15.30 en una pileta de grandes dimensiones, en un lugar donde no había cámaras de monitoreo.



Si bien cuando llegó la fiscal "había colocada una soga para indicar el lugar de la pileta a partir del cual cambiaba la profundidad", varios testigos aseguraron que "no había ninguna soga puesta cuando murió el nene", explicó una fuente judicial.



Con el transcurso de la investigación, la fiscal procesó también a cuatro funcionarios municipales por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documento público".



Se trata de Myriam Salinas, de la Dirección de Inspecciones; Diego de Luca, del área de Deportes; María Daniela Tost Teruggi, de la Secretaría de Salud, y Fernando Parodi, de la Dirección de Bromatología.



Para la fiscal, esos cuatro funcionarios públicos concurrieron a la colonia del Colegio Lincoln días antes de la muerte del menor para su inspección e "insertaron datos falsos toda vez que no se cumplían los requisitos mínimos establecidos en las ordenanzas municipales", para habilitar el lugar.