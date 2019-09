Así no Pumas, así no se puede

El equipo de Ledesma tuvo un primer tiempo para el olvido que le terminó costando medio ticket a la segunda ronda del torneo

Japón, env. especial

Rodrigo Chagaray

La zona mixta generalmente está ubicada en las entrañas de los grandes estadios y como no podía ser de otra manera, aquí, en el Ajinomoto Stadium de la localidad de Tobitakyü (unos 35 km del centro de Tokio) es igual. Y la historia fue la siguiente: primero empezaron a circular los jugadores franceses por esa especie de corralito donde los esperan los periodistas acreditados al evento y realmente ver la cara y las expresiones, no solamente de los colegas galos, sino también la de los players de Jacques Brunel, realmente mostró lo cerca que Los Pumas estuvieron de bajar al gigante europeo del rugby, múltiple campeón de Seis Naciones y triple subcampeón mundial.

Ese es un dato a tener en cuenta, muy en cuenta. Porque Argentina mereció ganar, es más, si los nuestros no hubiera salido a ver qué pasaba en el periplo inicial, hoy estaríamos hablando del debut triunfal en Japón. Pero no pudo ser. Ahora el margen se achicó a una expresión mínima y cualquier otro paso en falso, mostrará los caminos que llevan a los aeropuertos de Haneda o Narita, porque habrá que volverse a nuestro país…sin pasar de ronda.

DOS EQUIPOS EN UN SOLO PARTIDO

Los primeros cuarenta minutos de la selección argentina fueron de terror. Flojito, flojito. De lo peor de la era Ledesma (que dicho sea de paso, acumuló su décima derrota consecutiva al frente del equipo). No se pueden errar tantos tackles en zona defensiva contra jugadores que hacen de la velocidad y el slalom una virtud y una forma de sentir el juego. Por eso los tres de Fickou y Dupont; si a eso le sumás el alto porcentaje de penales con el que dejaste jugar a Francia cerca de tu ingoal, hagas lo que hagas después, además de perfecto, tendrá que ser heroico. Que casi lo fue.

Porque cuando ese penal de Benjamín Urdapilleta dio vuelta el marcador cuando faltaban solo unos minutos, el milagro estuvo a punto de consumarse. Porque el drop de Camille López frente a los palos, sí fue un acierto de los franceses, porque sintieron correr escalofríos con la reacción argentina y fueron a buscar el error y lo consiguieron. Pero como habrá sido el partido, que hasta la última pelota la tuvo Argentina para ganar, es cierto, el penal que pateó Bofelli estaba casi a cincuenta metros. El rosarino tiene un cañón en su pierna derecha y ha convertido penales de ese tipo, por ejemplo a los All Blacks. Pero ayer no fue un día albiceleste y si fue todo azul. ¡¡¡Allez les Blues, allez les Blues!!!!. El corito de enfervorizados franceses nos acompaño desde Tobitakyü, pasando por Akihabara hasta Shinjuku Station y de ahí hasta Minowa, porque en esta ciudad, todo el Mundial de Rugby se hace sentir y mucho.

La tranquilidad nipona, la ausencia total de bocinazos en las calles, lo bajito que hablan para comunicarse y el tremendo respeto que aman de su orden, hacen que el extranjero enseguida entre en una especie de modo Zen, que en el día a día, se acompaña. Ayer, el rugby y las sonrisas cómplices de los japoneses, permitieron que un poco de esta locura latina que comparten tanto galos como argentinos, altere por un ratito todo.

Lamentablemente las estadísticas de World Rugby dirán que argentina fue superior en el line out, el scrum y el maul. Pero fue muy, pero muy deficitario en los tackles errados y en los envíos a los palos. Eso en un partido tan parejo como fue este, que encima diste el hándicap de ventaja de ¡¡¡17 puntos!!!

¿Y? es muy difícil. Realmente habrá que hacer borrón y cuenta nueva, para poder enfocarse de vuelta y preparar la semana ante Tonga con otro espíritu y otra cabeza. El margen de error se achicó a nada. Los jugadores y el staff técnico lo saben, no es un camino que los argentino no conozcan, ya lo han recorrido y ahora irán por eso. Mañana el plantel se trasladará hasta el New Otani Hotel de Osaka y se entrenarán toda la semana en el Red Hurricanes Training Ground Center.