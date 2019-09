Ya lleva once denuncias contra su ex marido por acoso y amenazas

| Publicado en Edición Impresa

Los diez años de relación que mantuvieron Roxana (43) y Eduardo (52), con un hijo en edad de Primaria de por medio, no hacían temer la situación que, tras la separación, en estos días denuncia la mujer.

Se encontraron en un momento particular de la vida de cada uno. Ambos tenían hijos de la misma edad y venían de vínculos truncos. Forjaron una familia “ensamblada” en la que tuvieron muchos momentos de felicidad, con los roces inevitables de las relaciones humanas.

Sin embargo, cuando la pareja decidió terminar en noviembre de 2018 todo lo que habían construido se derrumbó de golpe. En realidad, según le refirió Roxana a este diario, “el punto final se dio en el instante en que empezó a acosar con acusaciones falsas a mi hijo mayor”.

Eduardo le achacaba un presunto abuso contra su hija cuando los dos tenían 13 años (ahora tienen 19). Incluso, lo denunció a la Justicia. “Vivíamos bien, en una casa que era de mi mamá. Hasta que empezaron a crecer nuestros chicos. Yo chocaba con ella y Eduardo con mi hijo, pero yo creía que era la rebeldía de la adolescencia”, sostuvo la mujer. Entre 2017 y 2018, los problemas intrafamiliares fueron “in crescendo” y las peleas constantes apuraron la separación.

PIEDRAZOS Y PERSECUCIONES

Las primeras amenazas “me llegaron por mensaje, cuando hablábamos de cosas relacionadas al nene o algo que todavía compartíamos”, señaló Roxana. En esos intercambios, el hombre le ordenó que se “olvidase” de los amigos que tuvieran en común.

“Evitemos problemas, olvidate de ellos. Hay muchos accidentes por Centenario”, le escribió.

Progresivamente, las intimidaciones fueron mutando a algo más serio. “Él siempre encontraba la forma de llegar a mí, cuando lo bloqueaba de WhatsApp, por ejemplo. Y por miedo no lo denunciaba”, remarcó. Si no la encontraba en el teléfono, “me rompía los espejos del auto, me tajeaba las cubiertas”, aseguró Roxana. Entonces, se hizo imperativo acudir a la Policía. Aunque, conforme le dijo a EL DIA, “no sirvió de mucho”. Es que Eduardo “tiene activa una restricción de acercamiento a 200 metros, pero no fue notificado porque cambió el domicilio”.

A la primera denuncia se le sumaron otras diez. “Me persigue por el camino Centenario, me espera en las esquinas, me acosa en el trabajo y me amenaza de muerte”, manifestó. En la causa interviene el juzgado 7 y la UFI Nº 13, a cargo de la fiscal Mariana Rufino.

“Necesito una respuesta distinta a la que me dieron hasta ahora, porque él no se detiene. Y temo que escale a algo peor”, reclamó.

El miedo está fundado en varios ataques. En uno de los últimos, tal vez el más audaz, “se metió en la casa con una llave que se había guardado y yo estaba sola con el nene. Durmió a las perras y empezó a tirarle piedras a la ventana para que yo saliese al patio. Justo llegó mi hermana en el auto y lo iluminó con las luces de casualidad”. Al verse descubierto, “salió corriendo”. Poco después le tocó el portero eléctrico para decirle: “Cuidate porque te voy a matar”.