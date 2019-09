Fernández y Negri volvieron hoy a cruzarse por Twitter por los dichos sobre Raúl Alfonsín

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el jefe de los diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri, volvieron a cruzarse hoy por twitter después de que el legislador acusó al ex jefe de gabinete del kirchnerismo de utiizar la figura de Raúl Alfonsín en medio de la campaña.



Negri salió esta tarde nuevamente a responderle a Alberto Fernnández, que lo había acusado más temprano de mentir sobre un episodio que involucraba a Alfonsín,



"No te enojes Alberto. La única verdad es la realidad. Raúl Alfonsín debió hacer el homenaje a Illia en la calle. Algo más. En 2015 la UCR en Gualeguaychú decidió integrar Cambiemos para frenar el populismo de Cristina, al que vos caracterizaste como "patético y deplorable", contestó Negri a las acusaciones de Fernández.



El candidato presidencial del Frente de Todos había dicho más temprano: "Negri miente. Como siempre mintió Cambiemos y como siempre les mintieron a los argentinos. Miente y confunde como mintió Macri. Los argentinos ya los conocen y saben lo que hicieron con las banderas del radicalismo".



Todo comenzó hace dos días cuando Alberto Fernández declaró, luego de un encuentro con dirigentes radicales, que se sentía también como "el resultado de Alfonsín" en alusión al legado del ex presidente de la Unión Cívica Radical.



Negri salió a cuestionarlo por las redes al señalarle la contradicción entre lo que dijo y haber integrado un gobierno como el de Néstor Kirchner que "negó el juicio a las Juntas", una de las banderas del alfonsinismo, y haberle impedido al líder radical ingresar a la Rosada a homenajear a Arturo Illia.



"Cuando era el jefe de Gabinete en la ESMA le dijeron que no había hecho nada por los Derechos Humanos" (a Raúl Alfonsín), y tampoco "le permitieron entrar a la Casa Rosada para hacerle un homenaje a Arturo Illia", escribió el diputado.