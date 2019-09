Mar del Plata y La Matanza, capitales “alternas” en la Provincia, según Fernández

| Publicado en Edición Impresa

Mar del Plata y La Matanza serán “capitales alternas” de la provincia de Buenos Aires, donde se realizarán periódicamente reuniones del gabinete nacional con especial foco en agendas productivas coordinadas con lo local.

Así lo propuso ayer el candidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández, quien adelantó que de imponerse en las elecciones del próximo 27 de octubre implementerá un sistema de “capitales alternas” en las provincias para “federalizar” la forma de gobierno, con presencia de los ministros en esos distritos.

“Hay que sacar a Dios de Buenos Aires para que atienda en todo el país”, dijo el candidato del Frente de Todos, que ayer visitó Mendoza para apoyar la postulación a gobernadora de la dirigente kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Junto a Fernández estuvieron mandatarios provinciales y candidatos como Sergio Massa, Axel Kicillof, Matías Lammens, y los gobernadores Alicia Kirchner, Mariano Arcioni, Sergio Casas, Sergio Uñac, Roxana Bertone, Gustavo Bordet, Gerardo Zamora y Domingo Peppo, entre otos.

En una conferencia que brindó en una bodega de Luján de Cuyo, Fernández explicó que la idea fue inspirada en el ex gobernador cordobés José Manuel de la Sota, quien durante su gestión decidió sacar el gabinete a ciudades del interior.

“Que la Argentina tenga una Capital Federal que es la Ciudad de Buenos Aires, pero que tenga capitales alternas, que lo obligue al gobierno a salir de Buenos Aires y conocer lo que pasa en el interior del país”, propuso Fernández.

“Lo que yo aprendí en la Jefatura de Gabinete es que la Argentina dice ser un país federal que en verdad no lo es. Si no cambiamos la estructura de desarrollo, no vamos a ser nunca otra Argentina”, aseguró el candidato.

En ese marco, trascendió que el candidato y cabeza de fórmula del Frente de Todos propondrá que La Matanza y Mar del Plata sean “capitales alternas” en Buenos Aires. Las otras ciudades que cumplirían esa función son Caucete, San Luis, Guaymallén, Cutral Co, Bariloche, Río Grande, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Chilecito, Tinogasta, Río Hondo, Oberá, Goya, Río Cuarto y Rosario, entre otros.