Robo al Banco Industrial: para la fiscal los delincuentes hicieron un trabajo de inteligencia previo

Están relevando las cámaras de seguridad de los vecinos para encontrar más elementos para la investigación. Confirmó que uno de los delincuentes se quedó apuntando a los automovilistas para asegurase la huida. Y que el botín supera los 20 millones de pesos

No cesa la conmoción por el robo con características cinematográficas al banco ubicado en 15 entre 58 y 59. Tras confirmarse que el botín gira en torno a los 22 millones de pesos, incluidos unos 100 mil dólares y euros, los investigadores tratan de recabar la mayor información posible a través de las distintas cámaras de seguridad y testimonios para obtener una línea firme que les permita dar con los delincuentes.

Por el tiempo que demoraron, por la ubicación de la entidad elegida para el atraco y otros elementos más, todo indica que existió un trabajo previo antes de decidirse a dar el golpe. Así lo indicó en diálogo con La Redonda la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, al frente de la investigación. "Todo indica que ha habido un trabajo previo de inteligencia. Desde que pararon el tránsito, porque dejaron el auto en mitad de calle y uno se quedó apuntando hacia los automovilistas que venían atrás, y los otros cinco que ingresaron, todos encapuchados, uno con arma larga y el resto con 9 milímetros, todo duró tres minutos", aseguró la fiscal.

Con relación a la fuga, la representante del Ministerio Público Fiscal señaló que "suponemos que han abordado otro vehículo, pero todavía no lo podemos certificar", al tiempo que la Policía Científica "no encontró rastros en el auto, pero sí han levantado algunos rastros viables de cotejo, lo que no significa que se pueda arribar a una autoría con ello", aclaró.

Sobre la posibilidad que los delincuentes que actuaron no sean de la Región, ya que el vehículo fue robado la semana pasada a su propietaria, a mano armada, en la localidad de Glew, Di Lorenzo consideró que por el momento "aventurar si son de afuera o no sería irresponsable".

Además, no descartó que hubieran elegido perpetrar el robo en esa entidad alejada del Centro porque "está en una calle más tranquila, donde se puede transitar mucho más rápido, aunque como ellos pararon el tránsito tenían la huida asegurada".

Finalmente, la fiscal confirmó que están trabajando con las imágenes de las cámaras de seguridad no sólo del banco, sino las ubicadas en la vía pública que son controladas por la Municipalidad "y también de particulares", mientras que sobre la particularidad que el Tesoro estuviera abierto al momento que los delincuentes irrumpieron en la sucursal la fiscal indicó que "aparentemente es una forma de manejarse diariamente la de dejar abierta la bóveda. Ellos estaban recargando en las cajas para realizar el pago a jubilados y pensionados. Se está investigando eso también, si el banco tiene la misma forma de actuar, los horarios de apertura de la bóveda, con las cámaras del día de ayer y de 15 ó 20 días anteriores".