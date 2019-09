Vidal aseguró que "continuará junto a la gente" más allá del resultado de octubre

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró hoy en la ciudad de Azul que más allá del resultado electoral del próximo 27 de octubre: "voy a seguir estando junto a la gente", y sostuvo que "no estamos por un cargo, sino porque nos importan de verdad".



"El 27 los bonaerenses van a elegir quien los va a gobernar los próximos cuatro años y va a ser por un voto, porque no hay segunda vuelta. Eso lo decide cada bonaerenses pero hay algo que yo ya decidí que, como gobernante o como dirigente, voy a seguir estando con ustedes", manifestó.



Vidal formuló declaraciones en Azul al participar de la entrega de 298 viviendas sociales junto al intendente de esa ciudad, Hernán Bertellys y el secretario de Vivienda de la Nación, Ivan Kerr.



Frente a las familias que por primera vez cuentan con una vivienda propia, la gobernadora destacó que "no vamos a dejar de estar y hacer que fue nuestro compromiso y va a seguir siendo más allá de la elección".



"No estamos por un cargo, sino porque nos importan de verdad", agregó y consignó que lo que viene en los próximos cuatro años "vale la pena".



"Como en estos cuatro años hicimos lo urgente hoy podemos hacer lo importante que es el trabajo, el desarrollo y la educación, que son las herramientas que permiten a cada bonaerense elegir dónde vivir y de qué trabajar", destacó.



Vidal aseguró que la provincia de Buenos Aires "está llena de oportunidades y tiene todo para crecer", y explicó que eso "depende de nosotros y de que trabajemos juntos y en equipo".



La gobernadora bonaerense sostuvo que "los errores son de quienes gobernamos y los aciertos son juntos, por eso cuando uno más escucha mejor puede gobernar y cuando más cerca está de la gente, mejores decisiones toma".



Asimismo, recordó que en estos cuatro años en Azul: "trabajamos sobre lo urgente, sobre los vecinos que no podían dormir por temor a la inundación y hoy la obra de la Isidora está terminada".



"Lo primero que me pidió Hernán (Bertellys) fue la guardia del Hospital Municipal y hoy está en obra y además se sumó el Same, porque si te pasa algo en la calle no podes esperar y por haber estado ahí pudimos resolver esos problemas", graficó.



Vidal felicitó a las familias "por no bajar los brazos" durante los ocho años que demandó la construcción de las viviendas, y aseguró que "desde 2016 tampoco decidimos bajarlos nosotros".



Además, reconoció que finalizar las obras en las viviendas "fue un esfuerzo compartido e impulsado por Mauricio (Macri) desde la Nación".



Previo a su visita a Azul, la gobernadora estuvo también en la ciudad de Olavarría donde recorrió las obras de remodelación de la guardia del Hospital y se reunió con jubilados junto al intendente local, Ezequiel Galli.