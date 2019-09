Los Pumas le ganan a Tonga por 28-7 al final del PT

El equipo de Mario Ledesma jugó en buen nivel y gana un partido que tiene que ganar.

Rodrigo Chagaray

rchagaray@eldia.com

OSAKA, Japón.-ENV. ESPECIAL. En el marco de la segunda fecha del Grupo C, en el estadio Hanazono de la ciudad de Osaka Los Pumas le gana por 28 a 7 al seleccionado de Tonga.

El comienzo del partido mostró al conjunto argentino muy decidido desde el comienzo y gracias a una gran tares de Julián Montoya, se fue rápidamente arriba. El ex jugador de Newman y actual de Jaguares marcó tres tries (por primera vez con esta camiseta). El que sumó después fue el juvenil Santiago Carreras tras una buena corrida personal. Los cuatro tries fueron convertidos por Benjamín Urdapilleta.

Por ellado de Tonga, el try vino tras una buena acción del fullback Telusa Veainu, acción que fue convertida por el medio scrum tongano Sonatane Takulua.

Se vienen un segundo tiempo apasionante en el estadio más importante del rugby japonés: el Hanazono Stadium.



LA SINTESIS



Los Pumas: Emiliano Boffelli; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Santiago Carreras; Benjamín Urdapilleta, Tomás Cubelli; Tomás Lezana, Marcos Kremer, Pablo Matera (Capitán); Tomás Lavanini, Guido Petti; Juan Figallo, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Javier Ortega Desio, Felipe Ezcurra, Nicolás Sánchez y Bautista Delguy.



Tonga: Telusa Veainu; Viliami Lolohea, Malietoa Hingano, Siale Piutau (Capitán), David Halaifonua; James Faiva, Sonatane Takulua; Maama Vaipulu, Zane Kapeli, Sione Kalamafoni; Halaleva Fifita, Sam Lousi; Ben Tameifuna, Paula Ngauamo, Siegfried Fisi’ihoi. Entrenador: Toutai Kefu.

Suplentes: Sosefo Sakalia, Vunipola Fifita, Ma’afu Fia, Sitiveni Mafi, Nasi Manu, Leon Fukofuka, Latiume Fosita, Cooper Vuna.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)



Tantos: 7’, 14’ y 28’ tries de J. Montoya c/p B. Urdapilleta (A); 21’ try de S. Carreras c/p B. Urdapilleta (A) y 30’ try T. Veainu c/p S. Takulua (T). PARCIAL: Los Pumas 28 a 7. ST: