Schwartzman dio el golpe y se medirá en cuartos de final con Rafael Nadal

Se repuso tras perder el primer set frente al alemán Alexander Zverev, número seis del mundo, a quien derrotó 3-6, 6-2, 6-4, 6-3

Diego Schwartzman logró una de las victorias más grandes de su carrera. Por segunda vez, el Peque se clasificó para disputar los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, pero esta vez lo hizo derrotando al número 6 del mundo.

En el estadio Arthur Ashe, el más grande del circuito tenístico, Schwartzman remontó 3-6, 6-2, 6-4, 6-3 ante Alexander Zverev y peleará en la jornada de mañana por una plaza en las semifinales del último Grand Slam de la presente temporada con español Rafael Nadal, quien anoche, a última hora, y perdiendo el segundo set, eliminó al croata Marin Cilic: 6-3, 3-6, 6-1, 6-2.

Zverev y Schwartzman estaban igualados (1-1) en los enfrentamientos previos entre ambos tenistas, pero el argentino se encargó de romper esa paridad con un encuentro estupendo, en el que remontó al vigente campeón de las ATP Finals para meterse en los cuartos del US Open.

El alemán se llevó el primer parcial, haciendo valer su condición de favorito, pero Schwartzman le dio la vuelta al marcador con mucho esfuerzo. Empezando la reacción por el segundo set, que ganó de forma clara, y llevándose el tercero de manera algo más apretada, con Zverev intentando sacar las uñas ante la inminente remontada de su contrario.

Sin embargo, Schwartzman se mantuvo firme, se llevó el tercer set y colocó el 2-1 en el partido, alejándose del alemán y acercándose a la clasificación. Atrapado con las dobles faltas (acabó cometiendo 17), Zverev arrancó mal el cuarto parcial y Schwartzman le sacó aprovechó para ponerse 4-0 y saque, con doble break a su favor.

Ahí apareció un Zverev más luchador, que recuperó un break y amarró un saque para ponerse 2-4, sumando dos juegos consecutivos, pero fue insuficiente. Schwartzman mantuvo la calma ante el posible paso al frente de su oponente y celebró la victoria que lo lleva por tercera vez en su carrera a los cuartos de final de un Grand Slam.

Además, el triunfo de Diego Schwartzman contra Zverev representó la tercera del año frente a un jugador “top ten” tras las que obtuvo ante el austríaco Dominic Thiem, en Buenos Aires y el japonés Kei Nishikori, en Roma.

Además, ni bien terminó el partido, el Peque fue felicitado a tyravés de las distintas redes sociales por protagonistas del tenis como Gabriela Sabatini; mientras que también lo hicieron otros ex deportistas como Manu Ginóbili y Lucha Aimar.

Otro tenista que avanzó a cuartos de final fue el italiano Matteo Berrettini, que eliminó al ruso Adrey Rublev 6-1, 6-4, 7-6 (6) en dos horas y once minutos en el estadio Louis Armstrong.

El italiano se medirá con el francés Gael Monfils, que eliminó al español Pablo Andújar con parciales de 6-1, 6-2, 6-2 para avanzar así a la siguiente ronda.

Dos cruces de cuartos ya están definidos: Stanislas Wawrinka (Suiza) vs Daniil Medvedev (Rusia) y Roger Federer (Suiza) vs Grigor Dimitrov (Bulgaria), que estarán jugando en el transcurso de la jornada de hoy.

Por su parte, el vigente campeón del US Open no podrá continuar su camino rumbo a la defensa de su título, debido a una molestia en el hombro izquierdo que le impidió al serbio Novak Djokovic no terminar el encuentro frente al suizo Stan Wawrinka cuando perdía 6-4, 7-5, 2-1.

“Me retiré. Es el hombro izquierdo, no tengo más nada que decir. No quiero hablar de mis lesiones, dije que eso quedó en el pasado y a eso me remito. Es muy frustrante. Obviamente, no seré el primero ni el último jugador que se lesiona y se retire de uno de los mayores eventos de la disciplina”, dijo el tenista serbio.

Además Djokovic dijo que el dolor en su hombro izquierdo no fue solamente en este encuentro por los octavos de final del US Open, era algo que ya tenía semanas atrás.

“El dolor ha sido constante por semanas. Algunos días más alto, otros con menos intensidad y tomé analgésicos que a veces funcionan, pero a veces no se puede”.

Para concluir, Djokovic pidió disculpa a los espectadores que estaba presenciando el encuentro. “Espero que sepan entenderme, pero no podía más”, cerró.