Un frente con la izquierda, el kirchnerismo y un sector del peronismo conducirá la FULP

Habrá una única presidencia por un año, del estudiante de Ciencias Económicas Justo Hernández. Lograron 62 votos en el Congreso

Durante una maratónica jornada que arrancó el sábado a las 15 y finalizó el domingo por la madrugada, el Frente 22 de Noviembre retuvo la conducción de la Federación Universitaria de La Plata (FULP). Luego de arduas negociaciones para elegir a las nuevas autoridades del gremio estudiantil, y en las que el Miles y un sector del peronismo universitario abandonaron el frente de conducción, el liderazgo de la federación quedó en manos de La Mella (Patria Grande). Será en una presidencia sin alternancias por un año que ejercerá Justo Hernández, estudiante de Ciencias Económicas.

El denominado Frente 22 de Noviembre” -por la fecha en que el primer gobierno peronista instauró la gratuidad de los estudios universitarios- está conformado, entre otras, por organizaciones kirchneristas y de izquierda. El frente de conducción fue votado por 62 congresales y quedó así conformado con la Mella (el sector de Luis Arias) en la presidencia; La Cámpora en la vicepresidencia primera; Estudiantes por Abogacía en la vicepresidencia segunda, y la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (CEPA) en la secretaría general. En total, el frente que conducirá la FULP está conformado por siete agrupaciones estudiantiles.

Además se presentaron la lista “28 de septiembre”, que terminó con 21 votos y la lista “El Capitalismo no va más” con 1 voto.

Caso sin precedentes

Uno de los hechos sin precedencias que marcó el 37º Congreso de la FULP en el predio del ex BIM III, fue la no presentación de los congresales de la agrupación Franja Morada, brazo estudiantil de la UCR-Cambiemos, por considerar que la conducción actual “desvirtuó” el rol de la federación. Eso sucedió el sábado, poco después del mediodía, cuando en el marco de la acreditación de los congresales, la Franja Morada decidió no participar del Congreso. Además volvieron a plantear “la elección directa de las autoridades de la Federación”, en lugar del actual sistema, que permite que agrupaciones con menos votos accedan a cargos conformando alianzas o frentes.

Tras esa decisión de la Franja, la discusión se trasladó, entre los integrantes del denominado Frente 22 de Noviembre, a definir si para la nueva gestión habría una presidencia anual o dos de 6 meses a repartirse entre dos fuerzas políticas, como ocurrió en el anterior período.

Después de un intenso debate, que se prolongó durante la madrugada del domingo, la agrupación latinoamericanista Miles (kirchneristas no peronistas) y un importante sector del peronismo (referenciado en la unidad básica de calle 4 de Guillermo “Nano” Cara) no arribaron a un acuerdo con La Mella y quedaron afuera del frente de conducción. El Miles había perdido terreno en las anteriores elecciones estudiantiles, al no lograr retener los centros de las facultades de Psicología y Trabajo Social.

Gisela Cernadas, presidenta saliente, declaró: “Estamos felices de que la Federación siga en manos de quienes defendemos los derechos estudiantiles, a pesar de no haber conseguido integrar en una propuesta a todos los actores que caminamos la unidad durante este último año”. Además, señaló que, “estamos viviendo una coyuntura muy difícil para todos les que asisten a la Universidad Pública y no debemos confundirnos, el enemigo se llama deserción y la única forma de enfrentarlo es unidos y en las calles”.