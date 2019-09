Se derrumbó la Bolsa casi un 12% y el Banco Central anestesió al dólar

Los papeles de energéticas y bancos cedieron hasta un 17,3 por ciento y las acciones argentinas en Nueva York descendieron hasta 11,7 por ciento. La autoridad monetaria intervino en el mercado mayorista de la divisa

En una jornada negra para acciones y bonos argentinos, golpeados por el control de cambios, los únicos indicadores que no descendieron por el tobogán fueron el dólar y el riesgo país que mide el JP Morgan.

La cotización del dólar ayer para la venta al público subió seis centavos y cerró a $58,48 gracias a las ventas directas en el segmento de contado que realizó el Banco Central, que volvió a subir la tasa. En tanto el riesgo país cayó 12 unidades pero sigue altísimo: 2.520 puntos.

Mientras, los papeles de las energéticas y bancos cayeron hasta un 17,3% lo que provocó una pérdida de la Bolsa porteña de 11,9%. Además, las acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York descendieron hasta 11,7%. Los bonos de deuda por su parte también perdieron un 9%.

Derrumbe de las acciones en Buenos Aires y Wall Street

El índice Merval se derrumbó un 11,7% a la zona de las 23.079 unidades, su mínimo en dos años, liderada por los papeles de energéticas y bancos, que cedieron hasta un 17,3%. Los bonos, por su parte, bajaron hasta un 9%.

Las bajas fueron lideradas por las acciones del Grupo Financiero Banco Galicia (-17,3%), Banco Macro (-15,8%) y Transener (-15,7%). Sólo terminó en positivo Transportadora de Gas del Norte (+2,5%).

Los títulos acompañaron la tendencia de Wall Street, donde las ADRs argentinas se hundieron hasta un 11,7%, tal es el caso del Grupo Galicia.

Ayer fue el gran test con los mercados -el lunes fue feriado en EE UU- tras el anuncio del Gobierno de una serie de estrictos controles financieros para tratar de detener el ascenso constante del dólar, en medio de una crisis de confianza por la incertidumbre política antes de las elecciones de octubre.

Eduardo Fernández, de Rava Bursátil, consideró que el derrumbe estuvo relacionado con varios factores: en primer lugar, la caída de los mercados de referencia, donde continúa pesando fuerte la guerra comercial entre EE UU y China.

En segundo lugar, el analista mencionó que la calificadora de riesgo Standard & Poors paso a revisión la nota de los bancos argentinos. Además, remarcó que el control de cambios pone en riesgo el estatus de mercado emergente.

Los títulos en dólares (cotizantes en pesos) cedieron hasta un 8,8%, tal es el caso del Bonar 2020. En tanto, el Bonar 2024 cayó un 1,3%, el Discount un 1,6% y el Bonar 2037, un 7,05%. Y los bonos en dólares cayeron hasta un 9,3%.

En tanto el indicador de la banca JP Morgan, que mide el riesgo país, llegó a rozar las 2.600 unidades pero luego retrocedió.

El Central y las reservas

El dólar para la venta al público, mientras, subió siete centavos y cerró a $58,48 promedio, en tanto en el segmento mayorista la divisa retrocedió dos centavos y finalizó a $55,98. El paralelo o blue bajó más de 3% y se vendió en 61 pesos.

Christian Buteler, analista financiero, dijo que “hubo poco movimiento” y resaltó la intervención del Central para tratar de contener la cotización de la divisa y que “contó con ayuda de la banca oficial”.

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron ayer en US$ 52.149 millones, informó la entidad en su resumen diario de Variables Financieras. Con este resultado, quedaron US$ 995 millones por debajo del cierre del lunes (cuando terminaron en US$ 53.144 millones). Ese día, con respecto a la jornada del viernes, resignó U$S 954 millones.

Según el BCRA, esta caída “refleja parcialmente la decisión de flexibilizar la posición de los bancos en moneda extranjera (dólares) para que las sucursales tengan mayor liquidez para darle a los ahorristas de ser necesario. La autoridad monetaria ya no informa cuanto vendió.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que “la reaparición del Central con ventas directas en el segmento de contado, más la ayuda de otros bancos oficiales, anestesiaron la evolución del dólar mayorista en el primer día pleno con controles en el mercado cambiario”.