Los farmacéuticos platenses se declaran en emergencia

Farmacéuticos platenses reclamaron la falta de pago de la obra social provincial y aseguran que están en una situación grave. “IOMA aún no cancela una presentación de mayo y no hay fecha de pago” describió la presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, Alejandra Gomez. En los próximos días se reunirán los matriculados locales para resolver los pasos a seguir en caso de no recibir el pago esperado y no se descarta nada.

Desde ese colegio profesional confirmaron que han realizado los reclamos pertinentes ante el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia que es el firmante del convenio y ante IOMA, sin ninguna novedad al cierre de esta edición.

En los próximos días realizarán una reunión con todos los farmacéuticos de La Plata para evaluar la situación actual y las medidas a tomar, ya que el 8 de septiembre hay un nuevo vencimiento correspondiente a la presentación correspondiente a las prestaciones de julio. “La actual situación del país y el peligro inminente de no poder sostener la cadena de pago a los proveedores, pondría en riesgo la prestación a los afiliados”, anticipan desde el colegio profesional local.

“En el actual contexto inflacionario la farmacia no solo tiene que afrontar el aumento de cobertura y los extensos plazos de pago de la obra social, sino que también tenemos que tolerar atrasos de los pagos. Por lo que solicitamos la urgente cancelación de las prestaciones adeudadas y la revisión de los plazos de pago a fin de garantizar la normal atención al público. Caso contrario, a la brevedad estaremos comunicando cuáles serán las medidas a tomar por las farmacias”, expresó Gomez, en diálogo con este diario.

Desde el IOMA, en tanto, informaron que “la liquidación de medicamentos ambulatorios se paga de la siguiente manera: un 80% a los 30 días de la presentación; el otro 20% a los 45 días de presentada la facturación. Esto está pautado en el convenio”.

Agregaron que “tanto el 80% de facturación junio (prestaciones de mayo) y facturación julio (prestaciones de junio) están pagas. El último pago se realizó en agosto”.