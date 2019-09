El rebrote de las usurpaciones preocupa en la periferia y temen que se agudice

En Villa Alba ya tomaron hasta el último rincón de un predio de seis hectáreas. El fin de semana hubo tensión en Barrio Aeropuerto, donde desalojaron una toma ilegal. En El Retiro vecinos viven angustiados. Otro frente en Abasto

| Publicado en Edición Impresa

Repentinas o a paso lento, pero siempre firme, las ocupaciones ilegales de terrenos en la periferia platense vuelven a cobrar fuerza. Convertidas desde hace tiempo en uno de los fenómenos que más angustian a los habitantes de zonas alejadas del casco urbano y rodeadas de grandes extensiones de tierra, en las últimas semanas las usurpaciones volvieron a quedar en el centro de la escena. Con epicentros que van de Villa Alba a El Retiro, y de Barrio Aeropuerto a Abasto, las ocupaciones recrudecieron con la llegada de la época electoral y la preocupación vecinal es que se agudicen.

En El Retiro quienes viven en guardia son los integrantes de la comunidad educativa del Colegio Agrotécnico Juan XXIII, cuyo campo experimental de la calle 155 entre 46 y 47, está sitiado por una usurpación que ya lleva más de un año (ver aparte). Y en Villa Alba los que no la pasan nada bien son los vecinos del predio de seis hectáreas delimitado por las calles 602 a 604 y 119 a 121 bis, donde a principios de agosto arrancó una usurpación que en el barrio ya ven como “irreversible”.

Sucede que, sin custodia policial, la toma se consolidó con el correr de las semanas. “Ya prácticamente no queda ningún sector del predio libre. Coparon todo”, sintetizaba un vecino históricamente radicado en la zona, preocupado por el impacto que tendrá la formación del asentamiento en un barrio en el que ya es común que los servicios básicos de la luz y el agua experimenten problemas. “De pronto se instalaron cientos de personas sin infraestructura y hay cortes de luz cada dos por tres”, lamentó.

Otra vecina, que por temor a represalias mantuvo su nombre en reserva, contó que “han armado muchísimas casillas y hasta se ven camiones con arena, empezaron a levantar construcciones de material”.

La mujer agregó que “no hay vigilancia en torno al predio, está todo parcelado con cintas. Hay humo constantemente porque se la pasan quemando basura o pastizales”. Y agregó que si bien los “vecinos hicieron varias denuncias en la comisaría y la fiscalía no hicieron nada”.

Lejos de tratarse de casos aislados, recientemente se sumaron más episodios: días atrás este diario dio cuenta sobre lo ocurrido en Barrio Aeropuerto, donde el fin de semana se produjo un intento de ocupación de un predio ubicado en la calle 2 entre 612 y 613, que terminó con ocho aprehendidos. Hubo, en rigor, dos intentos de establecerse en las parcelas en conflicto. Pero con una orden judicial impulsada por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Nº 16 de La Plata, se desplegó el procedimiento policial para despejar el terreno.

Otro caso se dio hace dos semanas, cuando se conoció una resolución judicial que prohibió la construcción de nuevas viviendas precarias en un asentamiento abastense. Se trata del que se formó unos 800 metros al sudoeste de la estación Abasto, junto a las vías del ramal entre Ringuelet y Brandsen que corren paralelas a la calle 516 bis, entre 215 y 222. El Juzgado de Garantías Nº1 local, a cargo de Federico Atencio, dictó la medida de “no innovar” requerida por la Secretaría de Seguridad y Justicia local para evitar la expansión de la toma.

A fines de julio se conoció también la preocupación por la usurpación de tierras destinadas a la bajada de la Autopista La Plata en City Bell, que se estaba produciendo en la zona del Parque Ecológico, a la altura de calle 450. Por entonces se había iniciado ante la UFI N°1, un pedido de intervención judicial para que se ordene el desalojo de las mismas. En el pedido se consignaba “la gravedad de encontrarse sobre la traza de la bajada de la Autopista a la altura de City Bell, razón por la cual se espera la intervención pedido de desalojo, atento a que esto no dificulte el normal desarrollo de la obra que es de interés público para toda la comunidad”.

Como este diario ha venido alertando, desde ya hace mucho tiempo casi no hay localidad de la periferia platense que no sea afectada por la ocupación ilegal de tierras, ya sean fiscales o con dueños particulares. Es cierto que en numerosas ocasiones esas acciones quedan en el intento, ya que son denunciadas por los vecinos establecidos en esos barrios, la Justicia actúa y no pasan de ese primer amague. Pero también sucede que algunas usurpaciones se consolidan y hasta crecen, porque radicadas unas casillas sin que se tomen medidas en ese sentido, empiezan a sumarse otras y así el asentamiento se extiende y se consolida con construcciones de material.

Berisso, Melchor Romero, Gorina y Los Hornos son algunos de los barrios donde se han denunciado ocupaciones en los últimos tiempos.

CENSOS EN ASENTAMIENTOS

Desde el área de Tierras y Vivienda de la Comuna se informó que de acuerdo a la Ley de Acceso al Hábitat se lleva adelante un censo en diferentes asentamientos y condominios con la finalidad de regularizar los títulos de propiedad y promover las urbanizaciones. La regularización consiste en que los ocupantes accedan al título de propiedad, pero además a un ámbito urbanizado con apertura de calles e instalación de servicios como electricidad, cloacas y agua corriente. “No se les regala la tierra y en los lugares en los que hay un propietario la Municipalidad hace una especie de mediación para que los ocupantes paguen por la tierra”, se informó.