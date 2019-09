| Publicado en Edición Impresa

La subasta pública de un avión propiedad del empresario Lázaro Báez, detenido y acusado de lavado de activos, se realizará finalmente de manera on line el 7 de octubre próximo, con un precio base de US$ 55.800, en lugar del precio base inicial de U$S 110.000, según resolvió la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y que publicará el lunes el Boletín Oficial.