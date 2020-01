Otra falla en el acueducto Norte dejó sin agua a los usuarios de Gonnet, City Bell y Villa Elisa

Otra vez los vecinos de la zona Norte padecieron la falta de agua tras una nueva falla que se produjo ayer en el acueducto. Desde Aguas Bonaerenses admitieron el problema e informaron que operarios de la empresa trabajaron durante la jornada para reparar el problema y normalizar el servicio para los usuarios de Gonnet, City Bell y Villa Elisa.

Hartos de los permanentes cortes del suministro, ayer volvieron a denunciar un nuevo faltante y salieron a poner el grito en el cielo.

La falla se produjo en 489 y 2, Villa Castells, donde ayer por la mañana se observó una laguna. Luego, operarios de Aguas Bonaerenses estuvieron trabajando en el lugar para reparar la falla.

Los vecinos afectados, que se comunicaron con este diario, remarcaron que no es la primera vez que la obra tiene problemas.

“Comenzamos la semana sin agua en la zona de Lacroze entre 15 y 15 bis. Esto ya es figurita repetida y parece que va para largo”, expresó un de City Bell que se identificó como Hugo López. “Nos comunicamos con ABSA y dice que se rompió el acueducto Norte”, añadió el usuario.

“En realidad carecemos de buen servicio desde hace rato, pero hoy directamente no tenemos agua”, manifestó Tomás, usuario de Camino Centenario y 445, City Bell. El hombre puso el ojo en una rotura de la red que se encuentra a escasos metros de su casa. “Allí hay una toma de bomberos, que tiene una pérdida que forma un charco inmenso y se forma verdín. Yo soy químico y te explico: ‘la mitad de la vereda está llena de verdín, que se conforma pasado 20 días, porque el pasto y el agua crea bacterias y eso se transforma en verdín’”, detalló al explicar que la filtración, que además lo dimensionó como un “derroche impresionante”, lleva por lo menos tres semanas. “Nosotros adolecemos de ese suministro al cual pagamos todos los meses correctamente”, lamentó

“No tenemos nada, ni una gota. No sabemos qué pasó. Ya hicimos el reclamo a ABSA”, consignó Eduardo desde su domicilio de 494 entre 10 y 11, en Villa Castells. “Esto es reiterado, no es nuevo, pero cada vez los cortes duran más. Antes era baja presión, pero ahora directamente se corta”, describió.

El acueducto Norte, que trajo distintas quejas por parte de los usuarios por las fallas que registró en los últimos meses, se construyó para resolver un problema: la cantidad y calidad del servicio de agua que se provee a miles de vecinos. Sin embargo, ya registró numerosos antecedentes de problemas que dejaron con las canillas prácticamente secas a los usuarios, que hicieron numerosas quejas ante la empresa y pidieron la intervención de distintos organismos.

“La cantidad de agua que se filtra sobre calle 489 no se puede contar, son miles y miles de litros los que emergen desde abajo de la calle y se van para el campo mientras en las viviendas y comercios se carece de agua”, dijo Mariano.

RECLAMOS EN OTROS BARRIOS

También se registraron reclamos por escasez de agua en 35 entre 121 y 122 de Barrio Hipódromo y en 114 entre 5 y 7, de Punta Lara. Otros usuarios de 604 y 121, y en 116 entre 78 y 79, apuntaron que también tuvieron serias dificultades con el servicio durante gran parte de la jornada.

Aunque ayer la temperatura no fue sofocante, los usuarios de los diferentes barrios afectados remarcaron que “la falta de servicio de agua nos complica para hacer numerosas cosas: preparar la comida, lavar la ropa, bañarnos, usar los sanitarios. Es un servicio esencial y parece que la Autoridad del Agua no hace nada para controlar la prestación del servicio. No puede ser que cada verano se sufra la falta de agua”, apuntó un vecino de Villa Alba afectado por la escasa presión de agua en su vivienda.

Los servicios públicos, fundamentalmente el agua, se transformaron en una de las principales usinas de reclamos de los vecinos de la Región, según distintos trabajos realizados por organismos oficiales.