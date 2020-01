"Voy a hacer la denuncia", le dijo a EL DIA la joven que acusó a los rugbiers de la "U"

Narella R. fue quien denunció en las redes sociales a los rugbiers del Club Universitario que en un grupo de WhatsApp difundieron sus fotos íntimas. Pasó por momentos de mucho dolor. Primero lloró cuando se enteró de que una foto suya teniendo sexo con un joven se viralizó en el grupo de sus amigos. Luego tuvo miedo por las amenazas que recibió (le escribieron "te voy a hacer mierda"), pero eso si bien en un principio la intimidó, por el apoyo que tuvo en las redes sociales y al enterarse de que otras chicas pasaron por situaciones similares o incluso peores, decidió hacer formalmente la denuncia en la Justicia.

Así se lo confirmó hoy a EL DIA: "Voy a hacer la denuncia formal, sólo estamos esperando que una chica que dice que el mismo chico la violó se anime a hablar". Esta nueva presunta acusación se sumaría a al menos otras que se conocieron hoy (Lea: Detalles del grupo de WhatsApp...)

Narella también confió que se comunicaron con ella desde el club de Gonnet y al respecto sostuvo que "habló con el presidente, el vice y con la comisión de género. La verdad que el club se portó re bien".

Según le contó a este diario, en el mensaje el propio titular de la entidad Marcelo Galland se puso a disposición y le manifestó el trabajo que están haciendo respecto a la cuestión de género. También le anticipó que iban a suspender a los implicados y elevar el tema a la comisión de disciplina, tal como luego finalmente ocurrió.

Respecto a la presentación judicial, sostuvo que ya está trabajando su abogado, que sería el mismo que representaría a las otras presuntas víctimas. Mientras que sobre a su estado de ánimo tras la fuerte repercusión que tuvo su denuncia pública aseguró: "Estoy bien, un poco asustada", aunque aclaró que "tengo miedo también por mi hermano, que es más probable que se crucen con él que conmigo".

Cabe recordar que Narella R, como se identificó la joven, acusó “por violación a la intimidad y amenazas” a los deportistas que, “sin consentimiento, difundieron en grupos de WhatsApp imágenes” de ella manteniendo relaciones sexuales con uno de ellos. Contó que si bien no pudo acceder a las imágenes que fueron difundidas, pudo darse cuenta de lo ocurrido a través de un sticker de WhatsApp, y dijo sentirse preocupada ante la posibilidad de que las fotos hayan sido replicadas por fuera del grupo de amigos.

“Lo que me pasó es horrible, me sentí muy mal. Ellos en sus grupos se reían de la situación y yo me pasé días llorando. Violaron mi intimidad, me expusieron en mi trabajo y en la facultad, y además me amenazaron por hacer público esto que pasó, la intención de ellos es que yo borre todo”, sostuvo ayer en diálogo exclusivo con EL DIA. La chica señaló también que “mi familia está al tanto de todo, estoy recibiendo apoyo y contención de ellos, de mi mamá, mi papá y mi hermano. También están mis amigas, que me apoyan. Y además sé que mi caso no es el primero, hablé con otras chicas a las que les pasó lo mismo, son tres o cuatro casos más”.

Narella aclaró que ella no realiza actividades en Universitario, y que los chicos en cuestión forman parte del círculo de amigos de su hermano, que juega al rugby en la sede de Gonnet. “Son amigos de mi hermano -dijo- yo confiaba en ellos, pero se burlaron de mí, que soy la hermana de un amigo”.

A raíz de este episodio, en las redes sociales se fueron conociendo mensajes de los grupos de WhatsApp de los varones entre sí, y de la propia Narella con los involucrados, además de tuits de la chica en los que calificaba a los rugbiers como “encubridores que merecen ser escrachados”.

En uno de esos mensajes, la chica decía “el que me sacó la foto hace una hora que se reía del sticker, yo estoy llorando hace dos días”. En otro refería que las imágenes fueron tomadas por una tercera persona, y en uno más, que “en vez de tomar dimensión de la gravedad de lo que hicieron y hacer al menos una autocrítica, se siguen riendo en sus grupos”.