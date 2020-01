Estupor en Punta: qué hay detrás del “cordero volador”

En las últimas horas del martes, las redes sociales estallaron por la viralización de un video en el que se veía cómo, desde un helicóptero, arrojaban un animal a una piscina, generando un gran impacto en el agua, producto de la fuerte caída desde más de 50 metros. El breve clip termina con carcajadas de al menos dos personas.

Indignación, repudio y desconcierto fueron sensaciones comunes entre los tuiteros, y el hecho rápidamente empezó a copar los portales de noticias.

Con el correr de los minutos se fue ampliando la información.

El lugar donde se había llevado a cabo ese insólito episodio ocurrió en un barrio cerrado de Punta del Este.

Rápido se supo que la casa donde cae el animal, que al principio se pensó que era un cerdo pero después se supo que era un “cordero carneado”, está alquilada durante la temporada por Federico Álvarez Castillo, empresario textil, dueño de Etiqueta Negra -entre otras marcas- y pareja de Lara Bernasconi.

Por eso todos, desde Álvarez Castillo, hasta la firma y la modelo se convirtieron en tendencia por la cantidad de tuits furiosos que se escribieron contra ellos, y a quienes se invitaba a escrachar.

En medio de la indignación que generaron esas imágenes, el empresario hizo un descargo a través de las redes sociales de su marca de ropa. Sin embargo, al ver que las reacciones no disminuían, se presentó en una comisaría para realizar una exposición civil.

“Era un cordero carneado que alguien -que desconozco quién es- tiró desde un helicóptero y cayó en la piscina. Me pareció raro que el helicóptero volara despacio y, como estaba relativamente cerca, a unos 50 ó 100 metros de altura, yo lo filmé cuando tiraban el cordero. No tuve aviso, como dije, estaba ahí afuera y lo filmé porque me llamó la atención esta situación”, se lee en la declaración que el empresario hizo ante las autoridades uruguayas.

Lara Bernasconi, pareja de hombre de negocios desde hace cinco años, manifestó: “Nosotros somos las víctimas”. Y en relación a las risas con las que termina el video, se defendió: “Lo único que tengo para decir es que nos tiraron un cordero muerto en nuestra pileta. Hay gente que reacciona riéndose, hay gente que reacciona... de los nervios. Viste que podés tener muchas reacciones. Nadie se rió de esta situación. Estábamos sorprendidos igual que todo el mundo”.

LA TEORÍA DEL ENCUBRIMIENTO

Sin embargo, un tuit, que ya fue borrado, lógicamente, dio pie a la teoría de la “broma” y del encubrimiento que estarían haciendo el empresario y la modelo sobre el autor intelectual y material del hecho.

El video del horror se conoció a través de la cuenta del usuario @piturrol, que sería amigo de Álvarez Castillo, y que junto a las sensibles imágenes del animalito cayendo, escribió: “El Pacha Cantón, haciéndose el ganso una vez más, le tiró de sorpresa esto en la pileta de la casa que FAC”.

A partir de ahí, el video se hizo viral y el escándalo estalló.

Al parecer, un amigo de Álvarez Castillo, que sería este Pacha Cantón, le habría dicho que próximamente se iban a juntar a cenar, y que él se encargaría de la comida.

“Juntémonos, hagamos un cordero, quedate tranquilo que yo lo consigo y te lo mando en Uber”, le habría dicho Cantón al dueño de Etiqueta Negra, a quien, en ese momento, le habría parecido raro ese método de envío pero, como saben que este amigo es “chistoso”, no se hicieron demasiado problema hasta que el envío fue “entregado”: en la pileta.

La teoría del encubrimiento se refuerza con un testimonio de una fuente cercana a Álvarez Castillo y Cantón que asegura: “Cantón siempre se maneja en helicóptero y pensó que era la manera más fácil de llevar el cordero, para que lo comieran juntos”.

Pero, ¿quién es Pacha Cantón?

Se trata de un empresario argentino radicado en Carmelo desde 1985. En 1990 comenzó a trabajar en su proyecto Cantón Estate, al que define no sólo como “un emprendimiento inmobiliario” sino más bien como “una filosofía de vida”.

Según publicó La Nación, el nombre de Cantón comenzó a circular a mediados de 2018 porque Ernesto Clarens, el financista de Néstor Kirchner, había desembarcado 19 veces en Puerto Camacho, lugar que gestionó él entre 2011 y 2012.

En un principio, Cantón construyó su casa y el “Aeropuerto Internacional de Carmelo”, que hace cuatro años pasó a ser nacional. En 1993 se inauguró el Club de Campo El Faro, donde Clarens se alojaba al llegar a Uruguay.

Según el diario El País, además de Puerto Camacho y El Faro, Cantón es propietario de “La Toscanita”, una zona de casas con viñedos al estilo de La Toscana italiana, un complejo de 20 chacras llamado “Tierra de caballos” y “Pinares del hotel”, ubicado alrededor del Carmelo Resort y Spa. Todos esos emprendimientos componen el Cantón Estate. Además, Cantón tiene dos helipuertos en Uruguay.

Cantón fue conocido en los medios por una recordada tragedia en el Delta. El hecho ocurrió en febrero de 2012 cuando una yate de bandera uruguaya que navegaba por el Delta de San Fernando, timoneado por él, embistió una canoa en la que viajaba una familia, dejando como saldo a dos muertos: una niña de dos años y su madre, de 26.

Cantón también tuvo vínculos con el ex banquero Marcos Gastaldi y Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza, con quien las cosas terminaron “con acusaciones cruzadas y reclamos de varios millones”, según publicó Clarín.

REACCIONES

Los famosos no tardaron en reacciones frente a este incomprensible hecho.

“Un hombre tiró un chancho de un helicóptero. ¿Puede ser tan cruel? Sos tan pobre, que lo único que tenés es plata...”, manifestó Flavio Mendoza.

Candelaria Tinelli, férrea defensora de animales, no dudó en calificar de “enfermo mental” al autor de este hecho. Sorprendió su mensaje dado que su padre es amigo de Álvarez Castillo.

Otra que pidió que se investigue fue la China Suárez, indignada.

“Ya que es tan divertido ¿Por qué no los tiramos de un helicóptero a Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo y que caigan en la pelopincho de su casa? Así nos reímos todos”, publicó el hijo de Luis Ventura.

Nancy Dupláa criticó al empresario “cuya única diversión es ver caer a un cerdo de un helicóptero a su piscina”.

“El problema no es ser un empresario millonario, eso debe estar bueno. El problema es ser un pelotudo de mierda”, tuiteó Migue Granados y Nicole Neumann se pronunció: “Me encantaría saber quién es el tarado mental que logró hacer tanta plata teniendo como pasatiempo tirar un chancho por el aire… Claramente, si tiene tanta plata como para tener un helicóptero o es muy inteligente o es una persona inteligente pero sin corazón como esta, que va cagando gente y etcétera por la vida y después hace esto: cagarse en la vida de otros seres vivos”.

Julieta Prandi se convirtió en tendencia ayer al relacionar el episodio del cordero volador con la dictadura: según dijo, ver esas imágenes le hicieron recordar a los horrorosos viajes de la muerte y no fue la única. En las redes muchos manifestaron la misma incómoda sensación.

Entre las reacciones, sorprendió el que realizó su ex mujer, Paula Cahen D’Anvers, en el que no habla para nada bien de su ex. Según dijo, su marca “repudia fuertemente el hecho de público conocimiento la violencia contra los animales realizado por el señor Federico Álvarez Castillo. Cabe aclarar que el señor Federico Álvarez Castillo fue desvinculado de la marca hace más de 20 años por numerosas irregularidades que generaron acciones legales en su contra. De allí que este hecho repudiable no nos sorprenda”.

LA HIJA EN DEFENSA DE SU PADRE

Con la polémica instalada, y con su padre siendo escrachado en diferentes redes sociales, Josefina Álvarez Castillo salió a defender a su papá.

“Sí, el chancho estaba muerto y descuerado. Papá no lo tiró. Yo misma lo vi tirándose al agua para sacarlo de la pileta”, dijo la joven, como respuesta a diferentes titulares y tuits que mencionaban a su padre.

“El chancho estaba muerto. Muerto como todas las vacas, cerdos y pollos que consume el gran porcentaje de la Argentina”, manifestó la joven, haciendo alusión a la “hipocresía” de muchas personas que se horrorizaban por el hecho.

A ellos les advirtió: “Si querés aportar un poco de luz a este mundo dejá de proyectar tus oscuridades en un video viral (qué fácil) y dejá de comer carne”.

