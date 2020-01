Vaca Muerta: el gobierno envía al Congreso un nuevo marco normativo para hidrocarburos

El gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo marco normativo para el sector de hidrocarburos, con el objetivo de generar inversiones para incrementar la producción de gas y petróleo.



El proyecto, que incluye hidrocarburos convencionales y no convencionales, se abordará durante las próximas sesiones extraordinarias que convocará, a la brevedad, el presidente Alberto Fernández.



"La norma dará certezas para generar inversiones que permitan incrementar la producción de gas y petróleo, desarrollar una cadena productiva, impulsar la creación de puestos de trabajo e impulsar las exportaciones", dijo a Télam una fuente del Ministerio de Desarrollo Productivo.



Los ejes del proyecto, elaborado a partir del diálogo con todos los actores del sector, abarcan a los distintos segmentos de la actividad: producción no convencional y la convencional, el off shore y la recuperación secundaria y terciaria.



"Adicionalmente se acordó mantener una mesa de diálogo entre el gobierno nacional y los empresarios que se comprometieron a acompañar el proceso de normalización económica del país", destacaron fuentes de la cartera que conduce Matías Kulfas.



En este contexto, el presidente Alberto Fernández recibió ayer en Casa Rosada a los directivos de las principales compañías petroleras con inversiones en el país.



Participaron de la audiencia el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Energía, Sergio Lanziani, y el presidente de YPF, Guillermo Nielsen.



Por el sector empresarial asistieron Daniel De Negris y Matías Szapiro (ExxonMobil); Marcos Bulgheroni y Rafael Machin (Pan American Energy); Gastón Remy (Vista); Germán Machi y Adrián Vilaplana (Plus Petrol Argentina) y Carlos Ormachea de Tecpetrol.



La nómina se completó con Sean Rooney y Verónica Staniscia (Shell); Eric Dunning y Dante Ramos (Chevron); Carlos Seijo (Total); Mandred Böckmann y Mariano Cancelo (Wintershall Dea), y Hugo Eurnekian de la Compañía General de Combustibles.



Por parte de la petrolera estatal YPF, además de Nielsen participó Arturo Giovenco.

NIELSEN, PETROLEROS Y LA CAC EN EL FORO DE DAVOS PARA ATRAER INVERSIONES

El CEO de YPF, Guillermo Nielsen, un grupo de petroleros nacionales y representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios participarán la semana próxima del Foro Económico de Davos, donde destacarán las oportunidades de inversión en el país.



Así lo informaron a Télam fuentes oficiales y privadas, que destacaron que además del presidente de la petrolera estatal estará también el embajador Luis María Kreckler, con amplio conocimiento del comercio internacional y representante argentino ante Suiza.



Las deliberaciones en esa ciudad turística se darán entre el martes 21 y el viernes 24 de enero, donde también se espera la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; de la canciller alemana, Angela Merkel, y del vicepresidente de China, Wang Qishan, entre otros.



Desde el ámbito privado, el director de la CAC, Víctor Dosoretz, explicó a Télam que la entidad “participará del Taller de Facilitación de inversiones (WEF), un tema que está ganando impulso en el marco de la Organización Mundial del Comercio”.



La CAC, la única entidad argentina que participa en el Foro, también dará a conocer su posición en el taller sobre “El impacto de la tecnología en el comercio (WEF), advirtiendo que las disrupciones causadas por las tecnologías emergentes se van a acelerar en las próximas décadas”, adelantó Dosoretz.



El ejecutivo destacó además la presencia de Nielsen en el Foro "porque es una muestra de la apertura al comercio mundial y las inversiones extranjeras" por parte del Gobierno, y en ese sentido afirmó que "los países que más importan, son los que a su vez más exportan, aportando al crecimiento".



En tanto, fuentes de YPF confirmaron la presencia de Nielsen en el encuentro, la cual se produce en medio de los esfuerzos del Gobierno para generar un proyecto de ley que impulse inversiones en Vaca Muerta.



La comitiva argentina se completa con los empresarios Alejandro, Marcos y Juan Martín Bulgheroni; Eduardo Elsztain, Saúl Zang, Martín Eurnekian y Sebastián Bagó hijo, entre otros.