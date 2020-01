Semana clave para la prórroga del pago de la deuda bonaerense

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que los acreedores del bono BP21 "entienden bien la solución" que presentó su administración cuando propuso prorrogar hasta el 1 de mayo el pago de un vencimiento de capital previsto para el 26 de enero.

"Los acreedores entienden bien la solución que le presentamos. Este año la provincia tiene 2.900 millones de dólares de vencimientos de deuda. Nosotros aclaramos que hay cuestiones y prioridades que vamos a atender, porque no dejaremos a los sectores que la están pasando tan mal sin alimentación, sin cuestiones básicas y con las escuelas rotas", dijo Kicillof.

Agregó que su administración desea "cumplir con los vencimientos de deuda", pero aclaró que no lo hará "a costa de un deterioro mucho mayor en la provincia".

"Queremos cumplir con los vencimientos de deuda, los haya tomado la administración anterior o quien haya sido", recalcó el economista y contó que algunos le dicen que "esta deuda la tomó (el ex gobernador Daniel) Scioli".

En ese sentido, apuntó que "de los 2.900 millones que vencen en 2020, dos tercios se tomaron durante los últimos cuatro años".

"La única salida es volver a crecer, porque si la economía se expande vamos a recaudar más fondos que nos van a permitir atender las necesidades para las cuales estamos acá por designio y la voluntad de los y las bonaerenses", dijo.

Sostuvo que existen "responsabilidades legales y constitucionales de atender determinados derechos y necesidades", e insistió en que también quieren "atender los vencimientos, aunque con un esquema o perfil mejor armados".

"Lo que hizo el gobierno anterior -y esto es lo que no pueden explicar, lo que es difícil de justificar-, es elevar la deuda total a 11.200 millones de los cuales, en los cuatro años que me toca ser gobernador, vencen cerca de 9.000. Si el 75% de la deuda vence en cuatro años, algo está mal diseñado", apuntó.

Consideró, entonces, que "hay que crecer para poder pagar" y que no es posible hacerlo "con una política de ajuste permanente".

"La gente usa el crédito para consumir y para producir. Si no hay crédito y tampoco consumo ni producción, yo no puedo recaudar fondos. Y como no puedo recaudar fondos, no puedo pagar la deuda", describió.

Asimismo, expuso que "el círculo vicioso del endeudamiento y el ajuste te lleva a más endeudamiento y más ajuste", y estimó que de ese modo no se soluciona "ni el problema del gobierno, ni el de la sociedad, ni el de los acreedores".

"Sobre esa base, lo que estamos diciendo es que hay que ir hacia otra solución. Es lo mismo que está diciendo hoy la Nación respecto de la deuda", finalizó.