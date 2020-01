Estudiantes presentó a Martín Cauteruccio: "Vine a ganar todo lo que tengamos adelante"

Martín Cauteruccio, la flamante incorporación de Estudiantes, brindó una conferencia de prensa en el Country Club de City Bell. Luego del entrenamiento matutino (Lea: Con Mascherano a la cabeza, Estudiantes...), el delantero contó sus expectativas tras firmar con el Pincha y sus objetivos de cara a la temporada que se viene.

Las frases más destacadas:

* Trato de ser versátil. Estancarme en una posición no sería lo válido. Moverme por todo el frente de ataque haciendo lo que me pide ele técnico.

* Tuvimos algunas charlas con Milito pero ya hablaremos más sobre lo que quiere de mí. Estoy con muchas ganas que es lo principal. Sobre todo de volver al fútbol argentino.

* Vine a ganar todo lo que tengamos adelante, es el objetivo del grupo y no creo que nadie diga algo diferente. Tenemos que ser cautos partido a partido.

* La intensidad del fútbol argentino es su diferencia (con el mexicano) pero cuando uno está adentro de este fútbol se tiene que acoplar rápidamente.

* La experiencia te da mucho crecimiento. En estos tres años que estuve afuera una de las principales cosas que adquirí fue cómo manejarme, tanto cuando juego como cuando no, y mantener la tranquilidad.

* Se ve un plantel muy unido y eso es lo que más me motiva.

* No lo tomo como revancha, sino como una nueva oportunidad. Son tres años que estuve afuera, pero las bases se man tienen en el fútbol argentino. No hay mucha diferencia a cuando me fui.

* De todos los técnicos que tuve aprendí un poco. Todos te dejan cosas positivas. Siempre estuve muy a gusto con todos ellos.