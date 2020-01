Salvo la leche, suben todos los productos que tenían IVA cero

Casi todos los productos de primera necesidad que estaban exentos del pago del IVA sufrirán a partir de hoy un aumento promedio del 7 por ciento. Sólo la leche fluida estará exceptuada del impuesto, que será absorbido por el sector empresario, aunque se abrirá una mesa de negociación con el sector productor. Mientras que otros alimentos experimentarán incrementos de hasta el 10,5 por ciento, según un acuerdo alcanzado por el Gobierno con supermercadistas y proveedores, que fija un alza progresiva del Impuesto al Valor Agregado.

De todos modos, desde la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), plantearon algunos reparos sobre la situación que se dará en las góndolas a partir de la reincorporación del tributo a los productos (ver aparte).

A la espera de cómo se plasmará todo esto en la realidad y con qué valores se encontrarán los consumidores, en principio el litro de leche fluida debería mantenerse, en el caso de la marca La Serenísima, entre 52 pesos y 56 pesos el sachet, según se indica en la plataforma “Precios Claros”. Mientras, la de La Martona está en el orden de los 37 pesos en las principales cadenas de supermercados, y la larga vida de La Serenísima se mueve en una franja entre 69 y 74 pesos el litro.

Al margen de la leche, se espera que desde hoy aumenten los restantes productos de primera necesidad, que estaban contemplados hasta ahora en el plan de IVA cero. En ese sentido, según se confirmó, la mayoría sufrirá incrementos del 7% por ciento, en tanto que habrá casos con sumas del 9 por ciento al 10,5 por ciento.

Además, hay que tener en cuenta un dato no menor, y es que, dentro de esta categoría, los productos no considerados como básicos aumentarán 21 por ciento, así como también el rubro “Conserva de frutas”, que estaba incluido en la eliminación del IVA, pero que no es tomado como alimento de primera necesidad.

Caso por caso

Entre los productos que subirán 7% se destacan los siguientes:

* Arroz largo fino, parboil, cuatro ceros y cinco ceros. Entrarían todos a excepción de los especiales, como risottos o preparados primavera de la marca Knorr. Actualmente, el arroz largo fino 0000 Luchetti de 500 gramos cuesta 33,20 pesos y se iría a 35,50 pesos.

* Polenta. El medio kilo de la marca Morixe sale 26,99 pesos en una cadena de supermercados y con el incremento del 7% pasará a 29 pesos.

* Harinas “000”, “0000” y leudante. Un kilo de cuatro ceros de la marca Morixe cuesta 42,88 pesos, en tanto que la Blancaflor leudante vale 73 pesos en supermercados y pasarán a costar 45,88 pesos y 78,11 pesos, en cada caso. Un párrafo aparte para las harinas especiales, utilizadas para hacer pan, pizzas o pastas, y las integrales, a las que podrían incorporales la totalidad del IVA, es decir 21 por ciento.

* Pan lactal blanco. A todas las marcas las alcanzará el 7%. Otra historia son los panes de salvado, los que vienen con semillas y los que se utilizan para las hamburguesas o de panchos, que se incrementarían en 21%.

* Yerba con palo y sin palo. El medio kilo suave de la marca Unión cuesta 119 pesos, en tanto que la Playadito está 126 pesos. Ahora, pasarán a costar 127,33 y 134,82 pesos, respectivamente. No hubo una conformación respecto de lo que ocurrirá con las yerbas especiales, como por ejemplo las saborizadas.

* Mate cocido y té sin ensobrado. Serán alcanzados por el tributo del 7%, mientras que los que vienen en sobres no estarán incluidos en el acuerdo.

* Huevos. Subirán 7 por ciento.

* Pastas secas. Aumentarán todas, salvo las que son rellenas, que podrán sufrir el incremento del 21 por ciento. Medio kilo de fideos tirabuzón marca Matarazzo sale entre 53 pesos y 57 pesos en las cadenas de supermercados. En tanto que los 500 gramos de tallarines marca Favorita cuentan entre 34 pesos y 36 pesos. Todos subirán 7 por ciento.

* Yogur. Los firmes y los que se venden en sachet, tanto enteros como descremados, sufrirán el aumento. Podrían quedar al margen los que tienen mayor valor agregado, como los que tienen colchón de frutas o cereales. El entero firme Yogurísimo de 190 gramos vale 63 pesos, por lo que debería subir a 67,41 pesos. Mientras que el yogur descremado con cereal Crunch Tropi de la marca Ser, que cuesta casi 75 pesos aumentaría a 90 pesos.

* Azúcar. El kilo marca Ledesma se vende a 46,10 pesos y pasará a 49,30 peos. Mientras, el azúcar impalpable quedaría libre de subir 21%.

* Conservas de vegetales. Una lata de choclo entero marca Arcor de 300 gramos cuesta 56,19 pesos y pasaría a 60,12 pesos. Mientras que una lata de arvejas al natural marca La Campagnola que vale 68,99 pesos llegaría a 73,81 pesos. No fueron alcanzadas por el acuerdo las conservas de frutas.

Subas más altas

Un caso aparte es el de los aceites mezcla y de girasol, que tienen permiso subir sus precios 9 por ciento, y el pan rallado y los rebozadores, que podrán trepar 10,5%. En el caso de los aceites, quedó afuera el de maíz, que también tenía IVA 0% y que ahora podrá aumentar el 21%.

En cuanto a los precios del aceite de girasol, el litro y medio de la botella marca Cañuelas cuesta 133 pesos y subiría a 142,31 pesos.

Por otra parte, desde el Ejecutivo nacional anticiparon que la reducción del IVA para los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, la AUH y los jubilados que cobran “la mínima” entrará en vigencia en los próximos días. Se reconocerán hasta 700 pesos por mes y por persona, a descontarse directamente de sus tarjetas de débito en el momento en que realicen la compra.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, concentró una batería de medidas en “los más postergados”, según su propia definición. En esa línea instrumentó la tarjeta Alimentar, que implica dinero extra -exclusivamente para la compra de alimentos- para los beneficiarios de la AUH con hijos menores de 6 años. Por otro lado, otorgó dos bonos de 5 mil pesos (diciembre y enero) a los jubilados que cobran menos de 20 mil pesos al mes, y uno de 2 mil pesos, que ya fue pagado, a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo. Y ahora le añadió el citado descuento del IVA para esos sectores.