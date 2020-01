Dos testigos reconocieron a los dos rugbiers que le pegaron a Fernando

Dos de los testigos que participaron ayer de las ruedas de reconocimiento de los 11 acusados del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell identificaron a dos de los rugbiers detenidos, Máximo Thomsen y Enzo Comelli, como las personas que le pegaron a la víctima, informaron fuentes con acceso a la causa. A Ciro Pertossi (19), otro de los apresados, uno de estos testigos lo ubicó en el lugar del hecho pero no lo vieron aplicar golpes a la víctima.

Los mismos voceros señalaron que al menos uno de los testigos también reconoció parcialmente a un cuarto imputado, aunque no precisaron la identidad del mismo.

Las ruedas se prolongaron por más de siete horas y los 11 acusados se sometieron a una ronda cada uno, acompañado de tres “extras” por vez y ante los tres testigos que habían sido citados ayer. El tercer testigo no llegó a participar de ninguna rueda porque dijo que no estaba en condiciones de reconocer a nadie.

“El reconocimiento dio positivo para Máximo Thomsen (hijo de una funcionaria de la municipalidad de Zárate), lo reconocieron dos testigos como la persona que le pega a Fernando cuando estaba arrodillado en el suelo e inconsciente”, afirmó Fernando Burlando, uno de los abogados de la familia Báez Sosa junto a su colega Fabián Améndola, quien estuvo en persona en la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell donde se realizaron las ruedas.

“Y también dio positivo a Enzo Comelli: lo reconoció un testigo como quien le pegaba a Fernando en primer lugar. El primer golpe se lo da Comelli, así lo identifica por lo menos el testigo, que lo describe con lujos de detalles”, indicó el letrado.

Las ruedas de reconocimiento dispuestas por la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, comenzaron cerca del mediodía y seguirán hoy, el lunes y el martes próximo.

De las mismas participaron como “extras” varios jóvenes que la policía contactó en paradas de colectivos y a la salida de los boliches. Fueron seleccionados por su parecido físico con los acusados, para formar parte de las ruedas con ellos.

Por ejemplo, Máximo Carrillo (19), oriundo de la localidad bonaerense de Canning, dijo que él estuvo en una ronda junto al acusado Alejo Milanesi (20), quien le aseguró que no tuvo “nada que ver” con el crimen. “Estaba tranquilo, se lo veía un poco triste, y lo único que decía era que no tenía que ver y que no había hecho nada”, contó Carrillo. Por la sede de la Secretaría pasó también un muchacho que perdió el micro de regreso a la localidad bonaerense de José Ingenieros en el fin de sus vacaciones, otro que esperaba el colectivo al salir de un boliche, dos amigos que no llegaron a pisar la playa en su primer día en la Costa y un turista que fue a comprar lentes y que terminaron en los móviles policiales que los llevaron a las ruedas de reconocimiento. Otro grupo protagonizó la anécdota bizarra del día, cuando el móvil de traslado se encajó en la arena y tuvieron que empujarlo entre todos.

Minutos después de las 19.40, una camioneta de la Policía llevó de nuevo a los 10 rugbiers a Pinamar, donde quedarán alojados; en tanto que el 11er. imputado, el excarcelado Pablo Ventura (21), se retiró por sus propios medios al hotel gesellino en el que se encuentra junto a su padre desde que recuperó la libertad. Améndola confirmó que Ventura no fue reconocido por ninguno de los testigos. Para hoy para los próximos días fueron citados tres testigos por jornada.

Además de Thomsen (20), Comelli (19), Ciro Pertossi (19), Ventura y Milanesi, también están acusado los rugbiers Matías Benicelli (20), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (20), Juan Pedro Guarino (19) y Blas Cinalli (18).

Thomsen y Ciro Pertossi fueron imputados como “coautores” del homicidio agravado de Fernando; al tiempo que el resto se los acusó de ser “partícipes necesarios”.

Ayer a la tarde hubo una masiva movilización en reclamo de Justicia (ver aparte). Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof manifestó ayer su preocupación por el crimen y dijo que la provincia “ha acompañado” a los familiares de la víctima en esta situación “muy delicada” y que espera que la justicia actúe “rápidamente”.