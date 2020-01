Para la hermana de John Lennon, Yoko Ono lo "influenció" para que se separara de su familia

Julia Baird, hermana de John Lennon, publicó sus memorias "Imagine this" en las que cuenta su infancia con el músico (hermano por parte de la misma madre, Julia Lennon) y también los momentos posteriores en los que el "beatle" ya había alcanzado la fama.

"Cuando John me llamaba, yo siempre estaba allí. Cuando yo lo llamaba, sin embargo, no siempre podía hablar con él. Yoko contestaba a menudo. Y según fue pasando el tiempo y las llamadas de John pararon, nos resultaba imposible localizarlo. De hecho, me preguntaba, ¿John cogía alguna vez el teléfono en su propia casa o Yoko se paseaba con él en el bolsillo?", aseguró Baird sobre el vínculo que tenía con la que fuera esposa del músico, Yoko Ono, según los fragmentos del libro que publicó Europa Press y reprodujo la agencia de noticias DPA.

La hermana del músico insistió en remarcar cómo John "se estaba separando" de la familia, aunque con la distancia se ha dado cuenta de que la influencia de Yoko fue muy grande.

"Nos pareció que era él el que se estaba separando, pero ahora no estoy tan segura. Después de una serie de llamadas y cartas en 1975, Jackie -otra hermana- y yo habíamos sido olvidadas de un plumazo", manifestó en el libro editado por Teófilo Edicións.

Baird también se refirió a la herencia de la casa de Liverpool del artista y señaló que "el abogado de Yoko" le dijo que "la casa era suya y que podía hacer con ella lo que quisiera", y que eso es lo que había hecho.

"Sin embargo, también dijo que si Jackie y yo necesitábamos ayuda, Yoko podía estar dispuesta a ayudarnos. Respondí que no le estaba pidiendo dinero a Yoko. Solo quería el valor de la casa, porque era un símbolo. No supe nada más", lamentó la autora en su libro.

Durante la presentación del libro en Madrid, Baird explicó que el origen del libro fue un documental emitido por la BBC sobre John Lennon en los que se contaban "detalles que nunca habían sucedido" ante lo que llamó al productor para quejarse. Al día siguiente se comunicó con el editor del periódico más importante de Liverpool y le ofreció la versión de su historia.

"Sabía que después del documental todo el mundo iba a comentarlo en el instituto de mis hijos y lo único que quería al dar esta versión es la de proteger a la segunda generación", expresó.

Baird sostuvo que para conocer la vida de su hermano "solo hace falta fijarse en las letras de las canciones después de 'Love me do'" y concluyó: "John fue un poeta que puso letra a la música de Paul McCartney".