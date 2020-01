Cambiemos pide a Kicillof que reclame por la coparticipación

Los intendentes radicales y del PRO brindaron ayer señales de apoyo a la reforma impositiva que impulsa la administración de Axel Kicillof. Así se lo expresaron al propio Gobernador durante un encuentro que se desarrolló ayer en el que le plantearon la necesidad que se morigeren algunas subas de tributos para lograr el acuerdo de la oposición.

Sin embargo, uno de los aspectos salientes del extenso cónclave -el primero entre los alcaldes opositores y Kicillof-, fue el planteo de que el nuevo mandatario retome el camino que inició la ex gobernadora María Eugenia Vidal en el reclamo a la Nación para que se reconozca la discriminación que sufre la Provincia en el reparto de los fondos federales.

“Hay que dar los dos debates; estamos de acuerdo en que la Provincia debe aumentar sus recursos propios y la única manera que tiene es a través de la ley Impositiva. Pero también hay que incrementar la masa de recursos coparticipables que recibe y el gobernador debe hacer el reclamo ante la Nación”, le dijo a este diario uno de los alcaldes que participó de la reunión.

La Provincia sufre una histórica discriminación en la distribución de los fondos nacionales y sus consecuencias se verifican en los enormes déficits de infraestructura, la postergación social y los amplios bolsones de pobreza que se registran en el Conurbano.

Ayer los intendentes opositores hicieron un gesto a Kicillof en relación a que reconocen que el aumento de impuestos es clave para la nueva administración, aunque propusieron morigerarlo. Pero dejaron en manos de la mesa política de Cambiemos en la que conviven legisladores y algunos alcaldes, la tarea de encontrar consenso para avanzar con la reforma. Sin embargo, quieren que ese esfuerzo por equilibrar la situación de la Provincia sea compartida por la Nación a través de una mejora de los recursos coparticipables.

La Provincia recibe el 19,9 por ciento de la masa coparticipable total, cuando aporta el 37 por ciento al PBI y concentra el 38 por ciento de la población nacional, según datos nacionales.

Vidal había logrado que la Provincia recuperara unos 60 mil millones de pesos por el descongelamiento del Fondo del Conurbano, pero esos recursos quedaron virtualmente licuados cuando el ex presidente Mauricio Macri le transfirió a Buenos Aires hacerse cargo de los subsidios a las tarifas.

En ese marco, si bien el tema impositivo no fue un aspecto central de la reunión entre los intendentes y Kicillof, resultó ineludible.

Tras el cónclave, el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, reconoció que el gobierno provincial enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley Impositiva con “algunas modificaciones” respecto del anterior que no logró quórum para su análisis la semana pasada.

“La Provincia se arregla trabajando en conjunto los intendentes y el gobernador; el proyecto impositivo no fue tema de la reunión, el Gobernador planteó su preocupación, lo escuchamos pero es algo a resolver en el marco de una discusión legislativa , tenemos la voluntad de trabajar en conjunto y vamos a dar quórum en la medida en que haya una ley en la que podamos trabajar en conjunto”; expresó el intendente de Vicente López, Jorge Macri al término de la reunión en la Casa de Gobierno.

Macri reflexionó que el freno al tratamiento del proyecto impositivo la semana pasada se debió “tal vez a que faltó tiempo y ahora nos lo estamos dando para lograr consenso de un tratamiento, que tendrá diferentes visiones pero estamos tratando de lograr que sea con el mayor consenso posible para que sea viable y le sirva a la Provincia y a los municipios”.

“No hay un Presidente, Gobernador o intendente que tenga éxito si no tienen éxito todos”, afirmó por su parte el intendente radical Miguel Fernández, quien dijo que “tal vez faltó diálogo, más tiempo y quizás en estos días se dé (el acuerdo)” en la Legislatura. “Nosotros no decimos que no haya progresividad (en la ley impositiva), quizás son las magnitudes lo que hay que discutir”.

Por su parte, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, dijo que en la reunión “el ambiente fue amable y colaborativo” y señaló que analizaron también temas relacionados con “la salud, la seguridad, la economía, el transporte, la obra pública, la educación”.

Respecto de la ley Impositiva, tanto Kicillof como los intendentes decidieron que le discusión siga en el ámbito de la Legislatura. La oposición sigue reclamando una baja del tope de aumento del 75 por ciento para el Inmobiliario, como así también la eliminación de un tributo que grava la actividad en los puertos y una rebaja de Ingresos Brutos para la producción de medicamentos, entre otras cuestiones que se están discutiendo.

Ayer, en tanto, el Gobierno apuró el paso del trámite parlamentario con un pedido de sesiones extraordinarias para el próximo miércoles.

El Ejecutivo convocó a la Cámara de Diputados para sesionar el día 8, con la ley fiscal como único tema. Además, también solicitó un segundo encuentro para ese mismo día, en caso de que el proyecto reciba modificaciones en el Senado y luego deba ratificarse en la cámara Baja.