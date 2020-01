Podio para La Plata en un ránking de precios de alquileres

La Plata ocupó en 2019 el podio entre las ciudades más caras para alquilar, en tanto que se ubicó en el cuarto lugar a nivel de compra de inmuebles, según un reciente relevamiento del rubro inmobiliario llevado a cabo por la plataforma Mercado Libre Inmuebles.

El informe realizado por el conocido sitio de internet abarca unas 150 mil propiedades activas de distintos puntos de la Argentina y de acuerdo con los resultados expuestos existen diferencias significativas entre los valores que se registran en las principales ciudades, tanto para el alquiler como para la venta.

Para el caso del alquiler, en La Plata representa en promedio un valor mensual de $10.002. Sólo es superada por la Ciudad de Buenos Aires, donde la media estimada es de $16.924, y Mar del Plata con $10.933. Y por debajo aparecen Córdoba con $9.633 y Rosario con $8.419.

En el análisis realizado por la plataforma de internet se indica que “la razón por la cual Rosario ocupa la quinta posición tiene relación con su menor ajuste interanual, de sólo un 24%, muy por debajo de la inflación en el último año. "Esto se debe a una importante oferta y competencia en el mercado de alquileres, ya que la demanda es menor que en el resto de las ciudades analizadas generando un contexto muy competitivo que hace difícil subir los precios, debido a que aumenta el riesgo de vacancia”, explicaron.

En tanto, en el rubro de compra-venta, La Plata se posiciona en el cuarto lugar. Para la plataforma digital, el sector inmobiliario atraviesa un cuadro generalizado donde se registran los niveles de venta más bajos desde 1998. Además, se enmarca en una fuerte devaluación del peso. A pesar de estas condiciones, los precios de las publicaciones -siempre hablando en términos de dólares- tuvieron apenas una leve caída.

Si se toma como referencia el valor del metro cuadrado, en nuestra ciudad debe hablarse de unos U$S 1.648, ubicándose por detrás de la Ciudad de Buenos Aires con U$S 2.792, Mar del Plata con U$S 1.864 y Rosario con U$S 1.648.

En este comparativo, Córdoba se ubica en el quinto escalón con precios promedios de U$S 1.461, es decir, casi la mitad que en el mercado porteño, donde se registró el nivel de venta anual más bajo de su historia.