Falcioni: "Si Osvaldo fuma, que venga a la oficina y me convide"

El técnico de Banfield, Julio César Falcioni, desdramatizó la situación del cigarrillo que había alejado a Daniel Osvaldo del fútbol, aunque dejó deslizar algunas reglas sobre cómo hay que moverse dentro del plantel.

"Si Osvaldo fuma, que venga a la oficina y me convide", tiró el DT banfileño que aclaró: "Donde está el grupo está prohibido, en su vida privada, me interesa que descanse bien".

El retorno de Daniel Osvaldo, para jugar en Banfied, se produjo tres años después de estar alejado de las canchas tras aquellas 'diferencias' con Guillermo Barros Schelotto por fumar en el vestuario.

¿Y qué pasa si Dani Stone tiene ganas de fumar un cigarrillo?, le preguntaron a Falcioni quien lo tomó con naturalidad, pero puso reglas claras en el vestuario: "Si está fumando un cigarrillo, que venga a la oficina y me convide. Antes, de 30 jugadores había 20 que fumaban. Como es mi caso, así estoy, hecho mierda (sic). Pero no me cambia que fume. En los lugares donde está el grupo está terminantemente prohibido, pero en su vida privada, me interesa que descanse y se alimente bien", le dijo a una radio porteña.