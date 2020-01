Dos misiles impactaron en la Zona Verde de Bagdad

A menos de 24 horas del lanzamiento de misiles iraníes sobre bases estadounidenses en Irak, dos cohetes cayeron en un sector que se conoce como Zona Verde de Bagdad.

Se trata de un sitio en el que se encuentran emplazas distintas oficias diplomáticas, entre ellas la embajada de Estados Unidos.

Según trascendió se trata de misiles de tipo KATYUSHA lanzados por un arma portátil de corto alcance y bajo poder de destrucción que fueron creados para la segunda guerra mundial por la URSS.

#BREAKING: There are reports that rockets have been fired into the Green Zone near the U.S. embassy in Baghdad.pic.twitter.com/5iW8msirJo