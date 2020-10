"Un día voy al baño y digo 'a la mierda', sin olor": la desopilante anécdota de Ruggeri sobre la pérdida de olfato por el COVID

Oscar Ruggeri se recuperó del coronavirus y este mediodía regresó al programa "90 minutos de fútbol" por la pantalla de ESPN. En el inicio sus compañeros le dieron una cálida bienvenida y le dejaron varios minutos para que cuente su experiencia con el virus. Además de remarcar de que no la pasó bien, a pesar de que la enfermedad se le presentó leve, contó una desopilante anécdota sobre cómo se dio cuenta de que había perdido el olfato.

"Un día voy al baño y digo 'a la mierda', sin olor. Estaba sentado en el inodoro y pienso 'che, no tengo olor, soy un genio'. Tiro la cadena y no me daba cuenta hasta que pienso 'perdí el olfato'. Te lo juro, así me di cuenta. Así me pasó. Después agarré un perfume, lo abro y no sentía nada", contó el ex futbolista, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986.

Ante la risa de sus compañeros, indicó: "Perdón pero así me di cuenta porque yo venía bien con el olfato y el gusto. Es bravo el tema".

Ruggeri aclaró desde el principio de la cuarentena se quedó en su casa y se manejó de manera responsable para cuidarse y preservar a su familia y que haberse contagiado le provocó enojo consigo mismo. "Me descuidé pero no fue que hice una reunión porque sí. Tenía que hacer un Zoom y no sabía hacerlo. Vinieron a ponerme el Zoom, me saqué el barbijo 15 minutos y me contagié. Estaba enojado conmigo mismo porque fui responsable yo, no es que dije 'esto es mentira'. Fui muy responsable desde el 15 de marzo. Por eso les digo que no se relajen", contó.

"Yo me aislé, me quedé en una habitación solo y contaba los pasos. Te dejan la comida en la puerta. Muchos pensábamos 'bueno si me llega a tocar que sea leve así me lo saco de encima', no se lo recomiendo a nadie y mirá que yo fui leve. No tuve fiebre, me agarró dolor de espalda dos veces. Tenía miedo que me internen cuando a la noche a veces me faltaba el aire y decís 'me muero' si uno escucha a la gente. ¿Cómo llego al hospital? Tengo que despertar a todos mientras me estoy asfixiando pero bueno, zafé", resumió su vivencia con el coronavirus.